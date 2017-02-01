«Дочка» РЖД предложила запретить курение электронных сигарет в поездах

«Электронные сигареты исключены из перечня непродовольственных товаров, реализуемых в поездах дальнего следования ФПК. Также перевозчик планирует подготовить локальные нормативные акты о запрете для своих работников их курения в пассажирских поездах и выступить с законодательной инициативой о распространении запрета на пассажиров», — пишет корпоративное издание РЖД.
«Это решение компании. Инициатива направлена на повышение комфортности проезда некурящих пассажиров — прямого законодательного запрета на курение электронных сигарет в поездах в настоящее время не существует, но их приверженцы создают дискомфорт для попутчиков, в особенности для пассажиров с детьми», — заявил газете представитель ФПК.
В декабре в «Федеральной пассажирской» утвержден «план мероприятий по исключению фактов курения», отмечает издание. В частности, перевозчик предлагает сохранить запрет на курение обычных сигарет, а также ввести запрет на использование электронных — в поездах дальнего следования на законодательном уровне.
В ФПК убеждены, что «новые» сигареты приносят не меньше вреда здоровью, чем обычные.
В 2016 году в «Федеральную пассажирскую компанию» поступило около 500 обращений по теме курения в поездах дальнего следования.
При этом 70% обращений содержат одобрение действующего запрета на курение в поездах дальнего следования, однако многие из них содержат жалобы на случаи курения в пути следования.
В 2014 году курение сигарет и иных табачных изделий в гостиницах, ресторанах и кафе, поездах дальнего следования и судах дальнего плавания было запрещено законом, напоминает газета.
Кроме того, курить сигареты с табаком запрещено на вокзалах и перронах, в аэропортах и в самолётах, вблизи детских учреждений, госучреждений, больниц и поликлиник, на детских площадках. За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1500 руб.