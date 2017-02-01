«Дочка» РЖД предложила запретить курение электронных сигарет в поездах

«Электронные сигареты исключены из перечня непродовольственных товаров, реализуемых в поездах дальнего следования ФПК. Также перевозчик планирует подготовить локальные нормативные акты о запрете для своих работников их курения в пассажирских поездах и выступить с законодательной инициативой о распространении запрета на пассажиров», — пишет корпоративное издание РЖД.

«Это решение компании. Инициатива направлена на повышение комфортности проезда некурящих пассажиров — прямого законодательного запрета на курение электронных сигарет в поездах в настоящее время не существует, но их приверженцы создают дискомфорт для попутчиков, в особенности для пассажиров с детьми», — заявил газете представитель ФПК.

В декабре в «Федеральной пассажирской» утвержден «план мероприятий по исключению фактов курения», отмечает издание. В частности, перевозчик предлагает сохранить запрет на курение обычных сигарет, а также ввести запрет на использование электронных — в поездах дальнего следования на законодательном уровне.