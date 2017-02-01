Увольнение до востребования
Руководителю «Почты России» нашли преемника в «Ростехе».
Руководителю «Почты России» нашли преемника в «Ростехе».
Как стало известно «Ъ», Минкомсвязь начала подбирать замену главе ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову, который в конце 2016 года оказался замешанным в ряде скандалов с участием правоохранительных органов. Самым вероятным преемником источники «Ъ» называют
Новый руководитель должен перевести «Почту России» на новую модель управления, акционировать и приватизировать ФГУП.
Контракт Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, но, судя по уровню подготовки, замена может произойти и раньше.
О том, что член правления «Ростеха» Сергей Куликов может возглавить «Почту России», «Ъ» рассказали источники в правительстве и подтвердил собеседник в администрации президента. По их словам, уже состоялось две встречи
На прошлой неделе кандидатура прошла согласование в ФСБ, а на этой неделе ее поддержали в Кремле, говорят собеседники «Ъ», добавляя, что Сергея Куликова связывают хорошие отношения с главой администрации Антоном Вайно, который и предложил это назначение.
«Перед новым руководителем ставятся задачи, которые не удалось решить нынешнему, в частности, переход на
По другой версии, инициатором назначения Сергея Куликова выступил сам Николай Никифоров: «У министра есть и другие кандидаты, но этот самый серьезный». В начале недели, уточняет один из собеседников «Ъ», министр обсуждал ситуацию в администрации президента, «но согласование будет, только если одобрит президент».
С премьером Дмитрием Медведевым и профильным
Все они, как и представитель Аркадия Дворковича, от комментариев отказались. В «Ростехе» и Минкомсвязи не стали обсуждать возможное назначение. Господин Страшнов на звонки не ответил, в «Почте России» проигнорировали официальный запрос «Ъ».
Сорокалетний Сергей Куликов почти десять лет был личным помощником Сергея Чемезова — сначала в «Рособоронэкспорте», а затем в «Ростехе».
В 2009 году возглавил его аппарат, а в 2013 году стал исполнительным директором госкорпорации. Также с 2015 года занимает пост индустриального директора радиоэлектронного комплекса «Ростеха». В госкорпорации говорят, что в этой должности он обеспечил принятие «амбициозной стратегии развития до 2025 года, предполагающей 17-процентный рост годовой выручки», и реорганизовал органы управления компании.
Но, отмечает один из коллег господина Куликова, в «Ростехе» он, возможно, «достиг карьерного потолка» и теперь «готов к самостоятельной работе». Отрасли связи
Прошлой весной НЦИ выиграл тендер на разработку и внедрение для «Почты России» автоматизированной информационной системы управления заказом.
Николай Никифоров начал искать замену Дмитрию Страшнову еще в 2016 году, говорит один из собеседников «Ъ». Тогда
В Следственный комитет были направлены материалы о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В конце декабря правительство согласовало продление трудового договора с господином Страшновым до 1 июля 2017 года. Но в январе Генпрокуратура инициировала проверку законности приобретения почтой двух самолетов Ту-204, а глава ведомства Юрий Чайка на днях назвал премию
В то же время глава совета по стратегическому развитию «Почты России» Илья
«Увеличилась скорость пересылки грузов, улучшилось качество доставки, а цены по посылкам снизились в среднем на 20%, — соглашается президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.— Одной из задач было сделать из “Почты России” структуру, которая денег не просит и приносит доход. Это получилось, хотя средств на модернизацию не хватает». Другой проблемой он назвал остановку реформы отраслевого законодательства.
Елена Киселева, Владислав Новый, Иван Сафронов