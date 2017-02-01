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1 февраля, источник: Коммерсантъ-Online

Увольнение до востребования

Руководителю «Почты России» нашли преемника в «Ростехе».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Минкомсвязь начала подбирать замену главе ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову, который в конце 2016 года оказался замешанным в ряде скандалов с участием правоохранительных органов. Самым вероятным преемником источники «Ъ» называют топ-менеджера «Ростеха» Сергея Куликова, чья кандидатура согласована ФСБ и администрацией президента.

Новый руководитель должен перевести «Почту России» на новую модель управления, акционировать и приватизировать ФГУП.

Контракт Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, но, судя по уровню подготовки, замена может произойти и раньше.

О том, что член правления «Ростеха» Сергей Куликов может возглавить «Почту России», «Ъ» рассказали источники в правительстве и подтвердил собеседник в администрации президента. По их словам, уже состоялось две встречи топ-менеджера с министром связи Николаем Никифоровым, обсуждались «конкретные детали назначения».

На прошлой неделе кандидатура прошла согласование в ФСБ, а на этой неделе ее поддержали в Кремле, говорят собеседники «Ъ», добавляя, что Сергея Куликова связывают хорошие отношения с главой администрации Антоном Вайно, который и предложил это назначение.

«Перед новым руководителем ставятся задачи, которые не удалось решить нынешнему, в частности, переход на бизнес-ориентированную модель управления, акционирование и приватизация», — добавляет источник «Ъ».

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По другой версии, инициатором назначения Сергея Куликова выступил сам Николай Никифоров: «У министра есть и другие кандидаты, но этот самый серьезный». В начале недели, уточняет один из собеседников «Ъ», министр обсуждал ситуацию в администрации президента, «но согласование будет, только если одобрит президент».

С премьером Дмитрием Медведевым и профильным вице-премьером Аркадием Дворковичем кандидат пока официально не согласовывался. Более того, по данным источника «Ъ», у вице-премьера есть свои кандидаты, среди которых называются помощник господина Дворковича Александр Устинов, член совета по стратегическому развитию «Почты России» Евгений Биргер и замминистра связи Михаил Евраев.

Все они, как и представитель Аркадия Дворковича, от комментариев отказались. В «Ростехе» и Минкомсвязи не стали обсуждать возможное назначение. Господин Страшнов на звонки не ответил, в «Почте России» проигнорировали официальный запрос «Ъ».

Сорокалетний Сергей Куликов почти десять лет был личным помощником Сергея Чемезова — сначала в «Рособоронэкспорте», а затем в «Ростехе».

В 2009 году возглавил его аппарат, а в 2013 году стал исполнительным директором госкорпорации. Также с 2015 года занимает пост индустриального директора радиоэлектронного комплекса «Ростеха». В госкорпорации говорят, что в этой должности он обеспечил принятие «амбициозной стратегии развития до 2025 года, предполагающей 17-процентный рост годовой выручки», и реорганизовал органы управления компании.

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Но, отмечает один из коллег господина Куликова, в «Ростехе» он, возможно, «достиг карьерного потолка» и теперь «готов к самостоятельной работе». Отрасли связи топ-менеджер не чужой: с 2009 года Сергей Куликов курировал ряд проектов «Ростеха» в этой сфере, входил в советы директоров «МегаФона», «Скартела» (бренд Yota, сейчас принадлежит «МегаФону») и Национального центра информатизации (НЦИ).

Прошлой весной НЦИ выиграл тендер на разработку и внедрение для «Почты России» автоматизированной информационной системы управления заказом.

Николай Никифоров начал искать замену Дмитрию Страшнову еще в 2016 году, говорит один из собеседников «Ъ». Тогда топ-менеджер оказался в центре громкого скандала: в Генпрокуратуре заявили, что его премия по итогам 2014 года (95,4 млн руб.) начислена незаконно и должна была составить не более 3,2 млн руб.

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В Следственный комитет были направлены материалы о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В конце декабря правительство согласовало продление трудового договора с господином Страшновым до 1 июля 2017 года. Но в январе Генпрокуратура инициировала проверку законности приобретения почтой двух самолетов Ту-204, а глава ведомства Юрий Чайка на днях назвал премию топ-менеджера «откровенной наглостью».

В то же время глава совета по стратегическому развитию «Почты России» Илья Ломакин-Румянцев полагает, что за то время руководства господина Страшнова разработана «разумная стратегия и начаты позитивные изменения».

«Увеличилась скорость пересылки грузов, улучшилось качество доставки, а цены по посылкам снизились в среднем на 20%, — соглашается президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.— Одной из задач было сделать из “Почты России” структуру, которая денег не просит и приносит доход. Это получилось, хотя средств на модернизацию не хватает». Другой проблемой он назвал остановку реформы отраслевого законодательства.

Елена Киселева, Владислав Новый, Иван Сафронов

Комментарии
9
Виктор Гущин
Катон-российский: представительная демократия в России должна быть упразднена за ненадобностью.
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игорь
А я е б у ) Знал бы прикуп жил бы в Сочи ) В общем не экономист, но точно можно
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vesta
По уму, это как ?
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