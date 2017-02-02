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04:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Магазин Mango закрылся в центре Владивостока

Один из старейших бутиков города исчез со Светланской.

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 2 февраля, PrimaMedia.

Магазин Mango, который многие годы располагался в торговом центре на Светланской 37, теперь закрылся во Владивостоке. На стеклянной двери висит объявление, что магазин больше не работает, сообщает ИА PrimaMedia.

Полному закрытию магазина сначала предшествовала большая распродажа, а на днях вместо привычных витрин с одеждой видны пустые помещения и красуется надпись «Магазин Mango не работает».

Телефон, который ранее был указан на официальном сайте сети Mango как контактный, больше не отвечает.

Как пояснил менеджер сети торгового бренда из службы сервиса по многоканальному телефону в Москве, им пока ничего не известно о закрытии их магазина во Владивостоке.

— Бутики, открытые по франшизе, не всегда оперативно дают информацию о закрытии или смене адресов. У нас пока нет информации почему это произошло и будет ли он открыт в другом месте города. Мы сообщим нашему руководству, что поступал звонок. Очень жаль что магазин во Владивостоке не работает, — отметила собеседница агентства.

От ИА PrimaMedia отметим, что магазин просуществовал во Владивостоке более 10 лет и довольно успешно.

Справка: Mango — это всемирно известная международная марка по производству, разработке и продаже одежды и аксессуаров для мужчин и женщин. Первый магазин был открыт в 1984 году в центре Барселоны в Испании. В фирме сейчас работают более 13 тысяч сотрудников. Магазины Mango находятся более чем в 75 странах мира. Компания активно сотрудничает с внешними дизайнерами, в том числе с такими знаменитостями как Мила Йовович, Элизабет Херли или Пенелопа и Моника Крус.

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