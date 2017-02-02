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06:55 (мск), источник: Ежедневник.by

Повысятся ли зарплаты? Эксперты рассказали о том, что будет происходить с рынком труда

Критическая точка на рынке труда уже пройдена, и реальные зарплаты в текущем году начнут робкий рост, считают эксперты.

Источник: Ежедневник.by

Кризис не пройден, но мы выкарабкиваемся

Минувший год стал непростым испытанием для рынка труда. Стремясь снизить расходы, многие компании активно сокращали персонал и зарплаты. Учитывая не самые оптимистические экономические прогнозы на текущий год, серьезных изменений на рынке труда вряд ли стоит ждать. При этом эксперты считают, что самые худшие времена уже миновали.

«На мой взгляд, критическая точка на рынке труда уже пройдена, хотя учитывая отсутствие качественной статистики в свободном доступе, уверенной быть сложно», — полагает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

То, что рынок труда начал постепенно восстанавливаться, отметила и директор консалтингового агентства «Квадрат» Светлана Коростелева. Так, после сильного спада количества вакансий на рынке, особенно в первой половине прошлого года, интенсивность подбора персонала потихоньку стабилизируется.

«Я могу отметить, что активизировался набор персонала. Компании, которые приостановили два года назад работу по вакансиям, сегодня ее возобновили», — рассказала эксперт.

«Кризис не пройден, но мы выкарабкиваемся», — дополнила Светлана Коростелева.

Квалифицированных специалистов мало

Рассматривая особенности рынка труда, эксперты сходятся во мнении, что одной из основных на сегодня является дефицит квалифицированных кадров. По словам экспертов, на рынок труда сегодня выходят в первую очередь люди недостаточно результативные, талантливые, немотивированные. В общем, те специалисты, которые не очень интересовали своих собственных работодателей.

«Я должна отметить, что в любое время квалифицированных специалистов на рынке труда немного, поскольку компетентные кадры — это всегда весомое преимущество компании. И это становится еще более актуальным в трудные времена», — рассказала Светлана Коростелева.

Поэтому, уверена специалист, ожидать, что в период кризиса высвободится достаточное количество квалифицированного персонала, не совсем верно, и является иллюзией работодателей.

Работодатели утверждают, что возрастной дискриминации нет.

Также сегодня в Беларуси нет проблемы с возрастными ограничениями при приеме на работу, утверждает Светлана Коростелева.

По ее словам, компании сегодня готовы рассматривать соискателя 50+, в первую очередь руководствуясь при приеме на работу принципом: по квалификации, а не по возрасту.

«Могу отметить, что не только в государственных, но и в коммерческих структурах заметен этот тренд, — рассказала она. — Ведь сами работодатели взрослеют, и поэтому они готовы и даже хотят работать с людьми именно своего возраста».

К тому же, по словам специалиста, брать на работу сотрудников более старшего возраста может быть очень выгодно с разных точек зрения: они готовы работать за более низкую зарплату, плюс ответственны, лояльны к работодателю и дорожат своей работой.

Про зарплаты

Как известно, президент Беларуси неоднократно в последнее время высказывался на тему повышения средней зарплаты и поручил вернуть ее на уровень 500 долларов.

В связи с этим возникает вопрос: что будет с зарплатами в 2017 году? Они будут расти, снизятся или останутся на том же уровне?

На взгляд, Екатерины Борнуковой, вряд ли зарплату в 500 долларов в нынешнем году получат все. Как утверждает эксперт, в долларовом эквиваленте роста зарплат можно ожидать в пределах 10%, в основном за счет достижения дна рынком труда и за счет сокращения занятости из-за старения населения.

«Рынок труда довольно гибок, и, на мой взгляд, период приспособления к новой экономической реальности путем снижения зарплат уже пройден. Реальные зарплаты скорее всего начнут робкий рост через несколько месяцев. Однако ситуация может измениться, если начнутся реформы — для некоторых они будут означать потерю работы или снижение заработка», — рассказала ведущий исследователь Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC.

Как полагает Светлана Коростелева, рынок труда сильно по зарплатам не вырастет. «Может зарплаты квалифицированных специалистов подрастут частично где-то на 10−20%, не больше, а работникам, чей труд оплачивался ниже, возможно повысят зарплату благодаря “усилиям” государства», — считает она.

«При этом все мы знаем, как зарплаты в Беларуси могут увеличиваться: было, к примеру, десять уборщиц, которые получали по 200 долларов зарплаты, станет, пять, получающих по 250. Да, есть и другие ухищрения, — резюмировала специалист. — Если производительность труда не растет в стране, соответственно не с чего расти и зарплатам. Я опасаюсь, что наращивание зарплат может быть сделано искусственно».

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