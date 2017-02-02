Аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt назначили на июнь

На этот раз торги планируют провести в очной форме с аукционистом в Москве. Накануне стало известно, что РАД по заказу владельца отеля — АО «Наш дом — Приморье» — проведёт переоценку рыночной стоимости долгостроя.

Напомним, отель Hyatt на мысе Бурный — один из двух гостиничных комплексов, которые должны были построить во Владивостоке к саммиту АТЭС 2012 года. Однако их не достроили до сих пор.