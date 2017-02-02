Аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt назначили на июнь
Торги по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке назначили на 8 июня, говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД).
Торги по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке назначили на 8 июня, говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД).
На этот раз торги планируют провести в очной форме с аукционистом в Москве. Накануне стало известно, что РАД по заказу владельца отеля — АО «Наш дом — Приморье» — проведёт переоценку рыночной стоимости долгостроя.
Напомним, отель Hyatt на мысе Бурный — один из двух гостиничных комплексов, которые должны были построить во Владивостоке к саммиту АТЭС 2012 года. Однако их не достроили до сих пор.
Затраты на возведение обоих отелей Hyatt превысили 18,5 млрд рублей. Строительство гостиницы на Бурном заморозили, так как власти решили продать её, чтобы отбить расходы. Торги должны были проводить по правила голландского аукциона, когда цена лота уменьшается.
Продавец планировал выручить не менее 5,9 млрд рублей. Однако аукцион по продаже отеля отменяли четыре раза
В конце февраля 2016 года прокуратура Приморья возбудила уголовное дело по статье «халатность» после проверки строительства отелей. В ноябре в СИЗО Владивостока отправили главу «Наш дом — Приморье» Сергея Запорожца.