«Сибмост» может заплатить штраф за несвоевременную сдачу 4 моста

Компания «Сибмост» может заплатить штраф за просрочку по сдаче 4 моста в Красноярске. Иск к фирме подан КрУДором. Информация содержится в картотеке Арбитражного суда.

Управление автодорог требует от строителей около 140 тыс. рублей. Причиной взыскания штрафа указана «просрочка исполнения обязательства по государственному контракту». Дата первого судебного заседания пока неизвестна.

4 мост через Енисей в Красноярске был открыт 29 октября 2015 года. При этом планировалось, что переправа заработает на день раньше — 28 октября. Однако торжественная дата была перенесена.

Интересно, что сам «Сибмост» до сих пор продолжает судиться с субподрядчиками. Так, строители требуют взыскать 46,4 млн рублей с компании, которая должна была установить освещение на 4 мосту, но не выполнила свои обязательства.