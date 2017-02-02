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07:23 (мск), источник: УНИАН

Украина победила в американском суде по иску на $37 миллионов

Окружной суд США Южного Округа города Нью-Йорк принял решение в пользу государства Украина в деле по иску компании «SI Group Consort LTD» на сумму 36,8 млн долл.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Украины.

Компания «SI Group Consort LTD» подала иск против Украины и Ивано-Франковской ОГА с требованием выполнить на территории США решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области о взыскании задолженности за оказание услуг по сбору опасных отходов гексахлорбензола с территории города Калуша.

Компания требовала вернуть 36,8 млн долл. за счет средств государства Украина размещенных в банках США, а также имущества и денежных средств украинских государственных предприятий на территории этой страны.

«Суд признал, что государство обладает суверенным иммунитетом в данном производстве и отклонил все заявленные требования истца», — сообщили в Минюсте.

Справка. Гексахлорбензол или перхлорбензол — хлорорганическое соединение с формулой C6Cl6, которое использовалось как инсектицид и фунгицид. Также в смеси с другими препаратами применялась для протравливания семян зерновых культур. По гексахлорбензола действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.

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