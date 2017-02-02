Украина победила в американском суде по иску на $37 миллионов
Окружной суд США Южного Округа города
Окружной суд США Южного Округа города
Об этом сообщает
Компания «SI Group Consort LTD» подала иск против Украины и
Компания требовала вернуть 36,8 млн долл. за счет средств государства Украина размещенных в банках США, а также имущества и денежных средств украинских государственных предприятий на территории этой страны.
«Суд признал, что государство обладает суверенным иммунитетом в данном производстве и отклонил все заявленные требования истца», — сообщили в Минюсте.
Справка. Гексахлорбензол или перхлорбензол — хлорорганическое соединение с формулой C6Cl6, которое использовалось как инсектицид и фунгицид. Также в смеси с другими препаратами применялась для протравливания семян зерновых культур. По гексахлорбензола действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.