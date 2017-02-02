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07:18 (мск), источник: Nur.kz

Шымкент назвали лучшим городом для жизни в Казахстане

Казахстанцы оценили качество жизни в своих городах.

Как правило, рейтинги городов строятся на основе статистики и мнений экспертов. Команда сервиса объявлений OLX узнала точку зрения самих казахстанцев. Опрос проекта «Идеальный город» показал, что столица — не обязательно лучший город страны.

В рамках онлайн-опроса казахстанцы оценили качество жизни в их городах. Пользователи выставляли баллы от 1 до 7 по десяти критериям. Среди них — безопасность, чистота, экология, транспорт, качество работы ЖКХ, инфраструктура для детей и досуга, торговля и доброжелательность соседей. Полученные оценки усреднили и составили рейтинг городов страны. Максимальный возможный балл по сумме показателей — 70.

Идеальным городом Казахстана оказался второй по численности населения город Казахстана — Шымкент. Он заработал 43,3 балла, показав одни из лучших в республике оценки по доступности магазинов, наличию мест для занятий спортом и досуга, дружелюбию горожан и качеству работы коммунальных служб.

«Теплый город, теплые люди», «отзывчивость людей и погода», «трудолюбие и человечность», — такие положительные комментарии оставили респонденты. Но также пользователи отмечали, что не хватает маршрутов общественного транспорта и мест для культурного отдыха.

Серебро с 42,2 балла разделили Талдыкорган и Уральск. Оба могут похвастаться количеством мест и площадок для детей, а также приветливостью граждан. Талдыкорган получил лучший в Казахстане балл по развитию транспортной инфраструктуры, Уральск — по чистоте воздуха. «Чистота», «свежий воздух», «спокойствие», — говорят казахстанцы о положительных особенностях этих городов. Критику же вызывает состояние дорог.

Третье место с 42 баллами досталось Костанаю. Самые чистые улицы и наиболее удобно расположенные магазины — именно здесь, уверены опрошенные казахстанцы. Его жители довольны «размеренным ходом жизни» и «уровнем социального обеспечения». Огорчает горожан смог от автомобилей и нехватка пабов, а также публичных зон с Wi-Fi покрытием.

Больше сорока баллов получили также Петропавловск и Павлодар (41,1 и 41 балла), Тараз, Кокшетау и Актау (40,8, 40,5 и 40,2 балла соответственно).

Худшая оценка — у Темиртау (32,6 балла). В промышленном центре республики горожане недовольны чистотой воздуха, отсутствием мест для досуга, разбитыми дорогами и обветшалыми домами. Впрочем, респонденты признают, что в Темиртау достаточно возможностей неплохо зарабатывать. Нравятся горожанам и виды ночного Темиртау со множеством огней.

Столица Астана оказалась в середине рейтинга с 40,8 балла. Она показала одни из наивысших результатов в стране по наличию мест для спорта, досуга и развлечений, а также развитости торговых сетей. «Вежливость, доброта и понимание», «деловых людей больше, чем политиков», «инновации», «красивые здания» — этим столица нравится своим жителям. Сетуют же они на нехватку концертов, дороговизну жилья и недостаточное количество мест для парковки.

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