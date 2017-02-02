Рубль хотят обвалить на 10% — на сколько в ответ обвалится тенге?

Министерство финансов России заявило, что планирует обвалить рубль на 10%. Из-за ситуации на рынке нефти, российские финансисты посчитали, что для страны будет выгоднее укреплять доллар. О том, что будет с тенге при девальвации рубля, рассказали эксперты КТК.

С помощью девальвации министерство финансов соседней страны планирует избежать дефицита бюджета. Несмотря на тревожные новости, ситуация в России стабильная — никто не скупает доллары. Как говорят банкиры, спрос на доллар у россиян низкий.

В свою очередь, эксперты задались вопросом, что будет с тенге при возможном обвале рубля.

По мнению финансового аналитика Валерия Полховского, Банк России может учесть пожелания минфина, но курс все же должен находиться в более свободном плавании. Дело в том, что Банк России придерживается режима таргетирования инфляции, который практически не сочетается с фиксированным курсом.

Однако, если девальвация все же случится, по мнению эксперта, тенге в стороне не останется.

«Он понизит конкурентоспособность казахских товаров на российском рынке и, соответственно, даже по экспорту и импорту товаров из России может разгонять инфляционные процессы. Наверное, Национальный банк Казахстана уже будет не очень этому рад и, соответственно, будет способствовать некоторому ослаблению тенге к российскому рублю. Я бы предположил, что если рубль ослабеет процентов на 10, то тенге может ослабеть к доллару только за счет этого исключительно фактора процентов на 5−7», — прокомментировал Полховский.

Планы российского Минфина пошатнуть курс рубля не встревожили и казахстанцев. По крайней мере, некоторые народные избранники угрозы для тенге в этом совсем не видят.

Представители власти в свою очередь к новости относятся спокойнее. Депутат мажилиса Азат Перуашев считает, что тенге и рублю необязательно сохранять паритет 1 к 5.

«Надо учитывать, что все-таки в России своя экономика, а у нас своя. Хотя у нас единое экономическое пространство, но у нас разные налоговые системы. Это разные государства. И если Россия сегодня находится в состоянии торговых войн с целым рядом других государств, в частности, с Евросоюзом, Западом, то Казахстан ни с кем в экономические противостояния не вступал, и поэтому на нас такого давления оказываться не должно», — заявил Перуашев.

В свою очередь экономист Петр Своик в своем прогнозе по курсу тенге на 2017 год для NUR.KZ пояснил, что на тенге будут влиять не цены на нефть, а российский рубль.

«Бюджет Казахстана, как и бюджет России, нефтяной, однако в Казахстане налоги нефтяных и других экспортеров идут в Национальный фонд, и уже после поступают в бюджет в виде траншей. В Национальном фонде денег достаточно много, поэтому, в принципе, бюджет Казахстана от колебания цен на нефть напрямую не зависит», — объяснил Своик.