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07:15 (мск), источник: Nur.kz

Рубль хотят обвалить на 10% — на сколько в ответ обвалится тенге?

Эксперты высказались по поводу новостей из соседнего государства.

Источник: Nur.kz

Министерство финансов России заявило, что планирует обвалить рубль на 10%. Из-за ситуации на рынке нефти, российские финансисты посчитали, что для страны будет выгоднее укреплять доллар. О том, что будет с тенге при девальвации рубля, рассказали эксперты КТК.

С помощью девальвации министерство финансов соседней страны планирует избежать дефицита бюджета. Несмотря на тревожные новости, ситуация в России стабильная — никто не скупает доллары. Как говорят банкиры, спрос на доллар у россиян низкий.

В свою очередь, эксперты задались вопросом, что будет с тенге при возможном обвале рубля.

По мнению финансового аналитика Валерия Полховского, Банк России может учесть пожелания минфина, но курс все же должен находиться в более свободном плавании. Дело в том, что Банк России придерживается режима таргетирования инфляции, который практически не сочетается с фиксированным курсом.

Однако, если девальвация все же случится, по мнению эксперта, тенге в стороне не останется.

«Он понизит конкурентоспособность казахских товаров на российском рынке и, соответственно, даже по экспорту и импорту товаров из России может разгонять инфляционные процессы. Наверное, Национальный банк Казахстана уже будет не очень этому рад и, соответственно, будет способствовать некоторому ослаблению тенге к российскому рублю. Я бы предположил, что если рубль ослабеет процентов на 10, то тенге может ослабеть к доллару только за счет этого исключительно фактора процентов на 5−7», — прокомментировал Полховский.

Планы российского Минфина пошатнуть курс рубля не встревожили и казахстанцев. По крайней мере, некоторые народные избранники угрозы для тенге в этом совсем не видят.

Представители власти в свою очередь к новости относятся спокойнее. Депутат мажилиса Азат Перуашев считает, что тенге и рублю необязательно сохранять паритет 1 к 5.

«Надо учитывать, что все-таки в России своя экономика, а у нас своя. Хотя у нас единое экономическое пространство, но у нас разные налоговые системы. Это разные государства. И если Россия сегодня находится в состоянии торговых войн с целым рядом других государств, в частности, с Евросоюзом, Западом, то Казахстан ни с кем в экономические противостояния не вступал, и поэтому на нас такого давления оказываться не должно», — заявил Перуашев.

В свою очередь экономист Петр Своик в своем прогнозе по курсу тенге на 2017 год для NUR.KZ пояснил, что на тенге будут влиять не цены на нефть, а российский рубль.

«Бюджет Казахстана, как и бюджет России, нефтяной, однако в Казахстане налоги нефтяных и других экспортеров идут в Национальный фонд, и уже после поступают в бюджет в виде траншей. В Национальном фонде денег достаточно много, поэтому, в принципе, бюджет Казахстана от колебания цен на нефть напрямую не зависит», — объяснил Своик.

Зато валюта очень реагирует на больших игроков валютного рынка. Как рассказал Петр Владимирович, клиентам банка становится известно, сколько на самом деле нужно валюты купить или продать, лишь через один-два, а то и шесть месяцев. Таким образом, это игра в темную, а биржа просто подстраивается под крупных игроков, таких как рубль.

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