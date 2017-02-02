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09:24 (мск), источник: АиФ Самара

Жилые дома возле «Самара Арены» защитят от шума специальными экранами

Территорию вокруг стадиона «Самара Арена» благоустроят и озеленят.

Получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию первого этапа объекта капитального строительства «Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону в г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической», сообщает правительство Самарской области.

Проект разработала подрядная организация — ООО «ГеоСпецСтрой». На первом этапе строительства будет подготовлена территория: снесены ряд объектов, переустроены коммуникаций, попадающие под застройку, проведены планировочные работы.

Решения по устройству дорожных «одежд», систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, а также архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений включены во второй этап строительства, проектная документация по которому передана на рассмотрение в государственную экспертизу. Сметная документация также находится на рассмотрении в государственной экспертизе на стадии отработки замечаний.

Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона «Самара Арена» включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между улицами Дальней и Демократической, улицей Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.

Парковки, трамвайное и автобусное кольцо свяжут со стадионом пешеходные дорожки. Вдоль путей будет устроена зеленая зона с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. Планируется проектирование вертолётной площадки.

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