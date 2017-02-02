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06:55 (мск), источник: "Российская газета"

Что мешает комсомольскому заводу избавиться от радиоактивной пыли

Единственный на Дальнем Востоке электросталеплавильный комбинат «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре наконец обрел инвестора. Завод за 2,46 миллиарда рублей купила в ходе торгов одна из крупных российских компаний. Теперь новому владельцу предстоит справиться с немалыми трудностями, скопившимися на обанкротившемся в 2013 году предприятии.

Кроме очевидных — выплаты долгов кредиторам, обеспечения бесперебойного снабжения сырьем, развития рынка сбыта продукции и обновления производственных мощностей — у «Амурметалла» есть еще одна проблема, о которой на предприятии говорят неохотно.

С 2004 по 2008 годы из-за переплавки металлолома с ионизирующими источниками на заводе скопилось более двух тысяч тонн радиоактивных отходов (РАО). По информации Ростехнадзора, сейчас 1730 кубометров этой пыли хранится в 12 бункерах, ранее служивших складом для сыпучих материалов.

— В июле 2011-го был принят федеральный закон № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами…», по которому для предприятий установлен пятилетний период сдачи такого «добра». Срок в минувшем году истек, но никакого решения по поводу того, что делать дальше, как и где хранить опасную пыль, не принято, — говорит заместитель директора по радиационной безопасности и эксплуатации объекта ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Вадим Соколовский. — Необходимость утилизации данных остатков неоднократно обсуждали на разных уровнях, однако воз и ныне там.

В Межрегиональном территориальном управлении (МТУ) по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока о содержимом подземных хранилищ завода знают и уверяют, что вот-вот урегулируют сложную ситуацию.

— Проблема находится на контроле нашего ведомства. Она решается и в конечном итоге будет решена оформлением лицензии Ростехнадзора на вывод из эксплуатации хранилища отходов и передачу его содержимого на захоронение специализированным организациям — ФГУП «РосРАО» или Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами, — заверил «РГ» руководитель МТУ Сергей Чернов.

1730 кубометров опасной пыли хранится в бункерах, ранее служивших складом для сыпучих материалов.

Интересно, что он, как и представители «Амурметалла», объясняя — почему радиоактивная пыль до сих пор не вывезена с территории завода, ссылается на лицензию Ростехнадзора и разрешение правительства края, хотя федеральный закон имеет большую юридическую силу.

И.о. директора по производству комсомольского завода Владимир Поддымников и вовсе утверждает, что 190-ФЗ не распространяется на предприятие.

— Действие статьи 21 этого закона, где оговорен срок промежуточного хранения радиоактивных отходов — пять лет, к данной ситуации не применимо. РАО находятся в пункте долговременного хранения. Это подтверждается их первичной регистрацией, которую представители Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» провели в 2014 году, — объясняет он.

Более того, по словам Поддымникова, транспортировка радиоактивной пыли по дорогам общего пользования Хабаровского края в другое место «с большей долей вероятности приведет к загрязнению окружающей среды».

— К тому же вывоз займет около трех лет и приведет к необоснованной трате средств федерального бюджета. Сейчас предприятие готовит документы для получения новой лицензии Ростехнадзора на право эксплуатации пункта долговременного хранения РАО, — заключает представитель завода.

Но, по словам Сергея Чернова, опасную пыль все же вывезут с территории комбината.

— Руководство завода в настоящее время взаимодействует с «РосРАО» и Национальным оператором, чтобы принять соответствующие решения по изъятию радиоактивных отходов, — говорит он.

— К тому же транспортирование радиоактивных отходов идет в соответствии с правилами перевозки опасных грузов. Их герметично упаковывают, так что об опасности загрязнения и речи быть не может! — заявляет Вадим Соколовский.

Между тем один из сотрудников «Амурметалла» поделился с «РГ» другой точкой зрения: правительство края хочет попросту поддержать ныне хиреющее предприятие «РосРАО» заказами, а потому 2250 тонн пыли, вероятнее всего, перейдут туда.

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