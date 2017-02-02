Не нужно превращать Атырау в кладбище забытых кораблей — Ногаев

«Эта проблема является актуальной на протяжении многих лет, даже в самом Атырау на берегу лежит множество заброшенных и ржавых судов, которые портят эстетический вид города. А сколько затопленных кораблей в устье реки? Они заливают дно и мешают навигации действующих судов. Городские власти сейчас занимаются этой проблемой, однако их решительные меры вызвали возмущение у владельцев. Но по другому быть не может — если судно является частной собственностью, но было брошено своим владельцем — его уберут, чтобы оно не портило вид города. Не нужно превращать Атырау в кладбище забытых кораблей», — подытожил Нурлан Ногаев.

На территории города Атырау находятся пять брошенных кораблей, городские власти уже начали подъём двух из них. В ходе совещания акимом также была озвучена проблема распределения квот на вылов рыбы среди местных рыболовов.