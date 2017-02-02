Мэрия намерена засудить красноярку за клевету на кондуктора

Департамент транспорта Красноярска готовит обращение в суд по поводу ложного сообщения красноярки о пьяном кондукторе троллейбуса № 7. Пассажирку обвиняют в клевете. Об этом журналистам «7 канала» рассказала консультант департамента Светлана Арсентьева.

Накануне в мэрию поступила жалоба от красноярки. В заявлении женщина сообщила, что в троллейбусе № 7 работает женщина-кондуктор в состоянии алкогольного опьянения. Это якобы заметила не только пассажирка, но и ее маленький сын.

«Она мне сказала: «Вызывайте ГАИ». Говорю: «У меня времени нет ждать, потому что ребенок опаздывает в школу». Она говорит: «Ну тогда пошла вон!», — рассказала журналистам пассажирка.

После сообщения сотрудницу сняли с рейса и в срочном порядке отправили в наркодиспансер. Медики подтвердили, что женщина-кондуктор была трезва. Такие же результаты показал алкотестер.

Теперь мэрия готовиться подать в суд на красноярку за «клевету на уважаемого человека». Кондуктор работала с 1999 года. До этого на нее не поступало ни одной жалобы.

«Человек, которого ведут в наркодиспансер для освидетельствования — я думаю, это любому человеку неприятно», — добавила представитель департамента транспорта.

Добавим, что за клевету также предусмотрена уголовная ответственность.