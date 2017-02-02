БАМовские бараки в Иркутской области снесли только на треть от плана

Кроме того, как передаёт пресс-служба ЗС, на нынешний год не обеспечено финансированием расселение около 25% аварийного жилья.

Напомним, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» региональной госпрограммы «Доступное жилье» до сентября 2017 года необходимо расселить более 42 тыс. кв. м жилья в Бодайбо, Усть-Куте, а также посёлках Магистральный и Улькан Казачинско-Ленского района, что составляет 7,6% от всего аварийного жилищного фонда региона.

По словам аудитора, особенно проблемными стали посёлки Магистральный и Улькан. Она также отметила, что в подпрограмме не предусматривается расселение одноквартирного жилья, хотя только в Усть-Куте этот показатель составляет почти 3 тыс. кв. м или около 100 домов. Кроме того, расселение временного жилья, предоставленного строителям БАМа, предусмотрено в первоочередном порядке только с осени 2017 года, хотя, согласно федеральной целевой программе «Жилище», должно быть расселено в первую очередь.

Представители местных властей отмечали, что реализацию программы затрудняет низкая стоимость квадратного метра, заложенная при выделении субсидий — 34 тыс. 545 рублей. В Усть-Куте проблему решили, добавив недостающие средства из местного бюджета, но посёлки этого позволить себе не могут. Еще одна проблема — невозможность «завлечь» подрядчиков работать в северных территориях из-за невыгодных для них условий. Именно поэтому местные власти в первую очередь полагались на приобретение вторичного жилья, но сейчас этот рынок себя практически исчерпал.