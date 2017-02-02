БАМовские бараки в Иркутской области снесли только на треть от плана
Только на 35,6% была выполнена подпрограмма по переселению из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, такие данные на ноябрь 2016 года сообщила аудитор
Только на 35,6% была выполнена подпрограмма по переселению из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, такие данные на ноябрь 2016 года сообщила аудитор
Кроме того, как передаёт
Напомним, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» региональной госпрограммы «Доступное жилье» до сентября 2017 года необходимо расселить более 42 тыс. кв. м жилья в Бодайбо,
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