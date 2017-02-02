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10:27 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На льготы по капремонту для пожилых людей Кубани выделили 26 млн рублей

Краснодар, 2 февраля, KrasnodarMedia. Краснодарский край получит 26 млн рублей на льготы по капремонту домов для пожилых людей. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Всего в 2017 году Правительство РФ выделило регионам 2,38 млрд рублей на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов гражданам старшего поколения. Субсидии распределены между 85 субъектами, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Рассчитываться она будет исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и социальной нормы площади жилья: 20 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека и 33 кв. метра — для одиноких граждан (но не более общей площади занимаемого жилого помещения), а проживающим в однокомнатных квартирах — в размере общей площади жилья. Компенсации предоставляются: одиноко проживающим неработающим собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50% и достигшим возраста 80 лет — в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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