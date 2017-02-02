Омский Минпромтранс ужесточил экологические требования к частным перевозчикам
Это произошло после вмешательства прокуратуры, которая посчитала, что министерство нарушает права пассажиров.
Это произошло после вмешательства прокуратуры, которая посчитала, что министерство нарушает права пассажиров.
Сегодня прокуратура Омской области объявила, что после внесённого губернатору Виктору Назарову представления региональное министерство промышленности и транспорта устранило нарушение требований к пассажирским перевозкам.
Законодательство предусматривает, что в конкурсе на распределение маршрутов могут участвовать только перевозчики, транспорт которых соответствует определённым экологическим характеристикам. Экологический класс микроавтобусов должен быть не ниже того, что отражён в реестре маршрутов.
По данным прокуратуры, региональный Минпромтранс внёс в реестр незаконные изменения. Ещё 30 декабря 2015 года в реестре были указаны вполне конкретные экологические классы, сведения о которых предоставили в министерство перевозчики. Но в июне 2016 года экологический класс по всем маршрутам внезапно «обнулился». Это означает, что экологические требования к перевозчикам не установлены.
Тем самым был нарушен закон о защите конкуренции: доступ к конкурсам получили предприниматели, не имеющие права в них участвовать. Также новшество негативно отразилось на интересах клиентов. Ведь вредны для экологической обстановки в первую очередь старые автобусы.
После того, как прокурорское представление было рассмотрено, министерство привело реестр в исходное состояние.