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08:54 (мск), источник: Om1.ru

Омский Минпромтранс ужесточил экологические требования к частным перевозчикам

Это произошло после вмешательства прокуратуры, которая посчитала, что министерство нарушает права пассажиров.

Сегодня прокуратура Омской области объявила, что после внесённого губернатору Виктору Назарову представления региональное министерство промышленности и транспорта устранило нарушение требований к пассажирским перевозкам.

Законодательство предусматривает, что в конкурсе на распределение маршрутов могут участвовать только перевозчики, транспорт которых соответствует определённым экологическим характеристикам. Экологический класс микроавтобусов должен быть не ниже того, что отражён в реестре маршрутов.

По данным прокуратуры, региональный Минпромтранс внёс в реестр незаконные изменения. Ещё 30 декабря 2015 года в реестре были указаны вполне конкретные экологические классы, сведения о которых предоставили в министерство перевозчики. Но в июне 2016 года экологический класс по всем маршрутам внезапно «обнулился». Это означает, что экологические требования к перевозчикам не установлены.

Тем самым был нарушен закон о защите конкуренции: доступ к конкурсам получили предприниматели, не имеющие права в них участвовать. Также новшество негативно отразилось на интересах клиентов. Ведь вредны для экологической обстановки в первую очередь старые автобусы.

После того, как прокурорское представление было рассмотрено, министерство привело реестр в исходное состояние.

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