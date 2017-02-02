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08:09 (мск), источник: dostup1.ru

В 2017 году на Южном Урале увеличили пособия на детей

Ежегодная индексация коснулась целого ряда федеральных и региональных выплат.

Источник: Reuters

В России в 2017 году увеличен размер пособий на детей — индексация коснулась целого ряда денежных федеральных и региональных выплат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

С 1 февраля 2017 года учетом повышения размер пособия на ребенка составил 311 рублей, пособия на детей-инвалидов, детей одиноких матерей — 622 рубля, на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву — 466 рублей.

Кроме того, с 1 февраля проиндексирован размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации — до 797 рублей, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в больницах на раннем сроке беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации — также 797 рублей. Размер единовременного пособия при рождении ребенка неработающим родителям составит 21 255 рублей, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающему родителю — 3 985 рублей, за вторым и последующими детьми 7 970 рублей.

Увеличился и размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, теперь оно будет выплачиваться в размере 14 425 рублей. Беременная жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получит 33 660 рублей. Проиндексировано также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, его размер теперь составляет 21 255 рублей. А при усыновлении ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида, детей, являющихся братьями и (или) сестрами — 162 тыс. 408 рублей.

В 2017 году на соцподдержку южноуральцев направят 22 млрд рублей.

Напомним, с 1 января в Челябинской области также увеличен размер выплат на содержание детей опекунам, приемным родителям — до 7 556 рублей.

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