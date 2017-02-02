Нехватку автобусов в Алматы объяснили Универсиадой
Долгое ожидание автобусов алматинцами объясняется тем, что 60 единиц общественного транспорта сняты для обслуживания Универсиады-2017.
Долгое ожидание автобусов алматинцами объясняется тем, что 60 единиц общественного транспорта сняты для обслуживания Универсиады-2017.
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал директор ТОО «Green bus Company» Баурджан Кулишев.
«Мы 60 автобусов забрали для перевозки спортсменов, волонтеров, иностранцев. На самом деле по
Также директор ТОО «Green bus Company» попросил алматинцев войти в положение и понять, что такое крупное мероприятие, как Универсиада-2017 потребовало снять автобусы. Однако он напомнил, что подождать нужно будет только до 9 февраля, а после ситуация нормализуется.