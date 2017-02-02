Нехватку автобусов в Алматы объяснили Универсиадой

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал директор ТОО «Green bus Company» Баурджан Кулишев.

«Мы 60 автобусов забрали для перевозки спортсменов, волонтеров, иностранцев. На самом деле по два-три автобуса с каждого маршрута, не больше. Возможно, ситуацию где-то может усугублять фактор пробок. Где-то движение встало и, считайте, целый час люди на остановке стоят», — прокомментировал Кулишев.

Также директор ТОО «Green bus Company» попросил алматинцев войти в положение и понять, что такое крупное мероприятие, как Универсиада-2017 потребовало снять автобусы. Однако он напомнил, что подождать нужно будет только до 9 февраля, а после ситуация нормализуется.