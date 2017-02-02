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08:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске выросли цены на вторичное жильё

Средняя стоимость квадратного метра в Новосибирске составила 59,3 тысячи рублей, рассказали аналитики.

В Новосибирске выросла цена на вторичное жильё, об этом сообщается в отчете компании «Жилфонд».

По данным агентства недвижимости в январе 2017 года средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах на вторичном рынке жилья в Новосибирске не снижалась и показала формальный рост на 0,08% до 59,31 тыс. руб.

Январь 2017 года на вторичном рынке недвижимости Новосибирска завершился со следующими показателями:

1-комнатные квартиры — 61,11 тыс. руб. за кв. м (-0,03%).

2-комнатные квартиры — 58,86 тыс. руб. за кв. м (+0,17%).

3-комнатные квартиры — 57,04 тыс. руб. за кв. м (+0,11%).

всего по Новосибирску — 59,31 тыс. руб. за кв. м (+0,08%).

Ранее сообщалось, что продажи квартир в новостройках Новосибирска в 2016 упали на 15%.

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