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08:43 (мск), источник: Новости Перми

В 2016 году в Прикамье ввод жилья сократился на 10%

За прошлый год в эксплуатацию было введено более 17-ти тысяч квартир общей площадью 1042,8 тыс. кв. м. Этот показатель оказался меньше, чем в 2015 году.

Источник: Новости Перми

В Пермском крае с января по декабрь 2016 года было введено в эксплуатацию 17 353 квартиры. Их общая площадь составила 1042,8 тыс. кв.м. По информации Пермьстата, этот показатель составляет лишь 90,4% к показателю ввода жилья в 2015 году.

Индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств в прошлом году построили жилые дома, чья общая площадь составляет 297,9 тыс. кв.м. Это 66% к январю-декабрю 2015 года.

Снижение жилищного строительства было зарегистрировано в 29-ти муниципальных образованиях края. Так, более чем на 50% сократились объемы в возведения жилья в Красновишерском, Александровском, Большесосновском, Добрянском, Гремячинском, Соликамском и Уинском районах.

Средняя стоимость строительства одного кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений) и без индивидуальных жилых домов, построенных населением, составила в январе-ноябре 2016 года 39 875 рублей.

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