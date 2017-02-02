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09:02 (мск), источник: Kazinform

Кочевой туризм предлагают развивать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Экологический и кочевой туризм сегодня активно развивается во всем мире и приобретает все больше сторонников. Казахстан, имея неоспоримые преимущества для привлечения путешественников, пока не уделяет должного внимание этому виду активного отдыха.

Источник: Kazinform

Об этом на оргсовещании по вопросам развития сферы туризма заявила директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.

«Хотелось бы отметить, что наиболее важной задачей на сегодняшний момент является внесение изменений и дополнений в законодательство в сфере туризма. В рамках нового Послания Президента где обозначены задачи по созданию бизнесу возможностей для развития, я считаю, что сегодня необходимо перейти к работе над законом о туризме», — подчеркнула Рашида Шайкенова.

Она также обратила внимание на развитие внутреннего и въездного туризма, в частности, таких направлений, как экологический и кочевой туризм.

«Эти два вида туризма не пользуются поддержкой государства, хотя являются одними из самых востребованных и перспективных трендов в мире. Я считаю, что нужно развивать данное направление через внесение наших национальных особенностей».

По данным директора Департамента индустрии туризма Марат Игалиев, сегодня лишь в четырех регионах Казахстана существуют управления туризма, в остальных местных исполнительных органах они действуют в качестве малочисленных отделов. «Кластерная программа развития туризма в Казахстане включает шесть кластеров, среди которых Мангистау — Каспийские ворота “Кендерли”, Южно-Казахстанская область — Возрождение Шелкового пути, Алматы — Свободная культурная зона, Восточный Казахстан — Жемчужина Алтая, Щучинско-Боровская курортная зона и Астана — Сердце Евразии. Хочу особо подчеркнуть, что кластерная программа тесно взаимосвязана с Концепцией культурной политики Республики Казахстан, разработанной Министерством культуры и спорта», — сообщил Игалиев.

Глава Министерства культуры и спорт Арыстанбек Мухамедиулы отметил необходимость грамотного и взвешенного подхода к развитию туризма в Казахстане, повышению туристической привлекательности страны в глазах не только иностранных, но и отечественных путешественников, а также подготовке кадров для туристической отрасли, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Необходимо внести изменения и дополнения в Концепцию развития туристской отрасли Республики Казахстан с участием ведущих казахстанских специалистов и экспертов в сфере туризма. Мы должны обеспечить государственное регулирование отрасли и поддержку в популяризации нашей страны в качестве объекта туризма», — заключил Арыстанбек Мухамедиулы.

Напомним, Указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2017 года реорганизовано Министерство по инвестициям и развитию РК с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта РК.

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