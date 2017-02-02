Налоговые органы Омской области провели масштабную зачистку реестра юрлиц

Омское управление налоговой службы подсчитало, что за 2016 год исключило из Единого государственного реестра юридических лиц более 4000 недействующих организаций и предпринимателей, зарегистрированных на территории региона. За 2015 год из ЕГРЮЛ убрали втрое меньше недействующих юрлиц.

В январе специалисты налоговой службы нашли новых «кандидатов на вылет».

УФНС по Омской области:

— Ещё более 3000 организаций, не предоставляющих отчётность в налоговые органы и не осуществляющих операций по счетам, будут исключены из государственного реестра в первые месяцы 2017 года.

«Чистка» проводится для того, чтобы сведения в ЕГРЮЛ соответствовали реальности. Благодаря этому добросовестные компании смогут получать из федерального информационного ресурса достоверные сведения о своих контрагентах.