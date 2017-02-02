Аэропорт Толмачево ждет реконструкция стоимостью в 2 миллиарда

Международный аэропорт Толмачево планирует расширить площадь терминального комплекса почти в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора аэропорта Евгения Янкилевича.

По его словам, площадь терминального комплекса увеличится с 53 тысяч квадратных метров до 98 тысяч квадратных метров. Также с пяти до девяти увеличится количества телетрапов. Подготовка проекта начнется в этом году. Также реконструкция предполагает объединение терминалов внутренних и внешних линий.

Стоимость проекта реконструкции на первой очереди составит 1,2 млрд рублей, общая стоимость — около 2 миллиардов. Завершить «перепланировку» рассчитывают в 2018 году.

Справка «ФедералПресс»:

Аэропорт Толмачево является крупнейшим аэропортом за Уралом. Пассажиропоток на внутренние рейсы составляет 1800 человек в час, на международные — 1300 человек. Самолеты Толмачево летают в Европу и страны Азии.