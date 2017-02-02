«Уфаводоканал» сообщил о временном отключении воды

С 13 до 17 часов будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Правды 11, 13; Дагестанская, 5; Левитана, 3, 5, 7, 7а, 7/1, 9, 9а; Таллинская, 4.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Кировском районе Уфы 2 февраля до 20 часов будет отключена холодная вода на ул. Октябрьской Революции, 7/1, 9; Цюрупы, 23, 25; ул. Октябрьской Революции, 9, 9а.

В Демском районе сегодня до 21 часа холодное водоснабжение будет недоступно на ул. Левитана, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 21а, 27, 29; Ухтомского, 5; Правды, 19а; Правды, 19, к. 2; Таллинская, 7а.