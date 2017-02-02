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09:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Социальные проекты обсудили мэр Комсомольска и представители «Роснефти»

Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов встретился с советником президента «Роснефти» Виктором Ишаевым.

Также в разговоре приняли участие директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и генеральный директор комсомольского нефтеперерабатывающего завода Вячеслав Рядовой.

Одной из тем встречи стало участие компании в реализации социальных проектов. В их числе — празднование юбилея города и строительство жилья. Также собравшиеся обсудили увеличение доли малого и среднего бизнеса Комсомольска в закупках нефтеперерабатывающего завода. К тому же участники встречи переговорили о строительстве на территории завода газораспределительной станции № 2, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска.

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