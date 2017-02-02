«Почта России» назвала слухами сообщения о подготовке отставки Дмитрия Страшнова

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что член правления «Ростеха» Сергей Куликов может возглавить «Почту России».

По словам источников, Куликов уже дважды встречался с министром связи Николаем Никифоровым для обсуждения деталей назначения. На прошлой неделе его кандидатура была согласована ФСБ, а на этой — в Кремле.

«Перед новым руководителем ставятся задачи, которые не удалось решить нынешнему, в частности, переход на бизнес-ориентированную модель управления, акционирование и приватизация», — сказал источник издания.

Контракт нынешнего руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, однако его отставка может произойти и раньше этого срока, пишет «Коммерсант».