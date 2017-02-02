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10:18 (мск), источник: RNS

«Почта России» назвала слухами сообщения о подготовке отставки Дмитрия Страшнова

Информация о возможной смене гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова является слухами, которые оператор не комментирует, заявили RNS в пресс-службе «Почты России».

Источник: РИА "Новости"

«Слухи не комментируем», — сообщил RNS представитель «Почты России».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что член правления «Ростеха» Сергей Куликов может возглавить «Почту России».

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По словам источников, Куликов уже дважды встречался с министром связи Николаем Никифоровым для обсуждения деталей назначения. На прошлой неделе его кандидатура была согласована ФСБ, а на этой — в Кремле.

«Перед новым руководителем ставятся задачи, которые не удалось решить нынешнему, в частности, переход на бизнес-ориентированную модель управления, акционирование и приватизация», — сказал источник издания.

Контракт нынешнего руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, однако его отставка может произойти и раньше этого срока, пишет «Коммерсант».

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича отказалась от комментариев. В пресс-службе Минкомсвязи также не прокомментировали эту информацию.

Комментарии
8
ALEX ANOSHKIN
ВОР , по буквам - Высоко Оплачиваемый Работник
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Иван Петров
Слухи имеют обыкновение подтверждаться.
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ALEX ANOSHKIN
Вова с Димой своих не сдают!
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