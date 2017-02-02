«Почта России» назвала слухами сообщения о подготовке отставки Дмитрия Страшнова
Информация о возможной смене гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова является слухами, которые оператор не комментирует, заявили RNS в
Информация о возможной смене гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова является слухами, которые оператор не комментирует, заявили RNS в
«Слухи не комментируем», — сообщил RNS представитель «Почты России».
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что член правления «Ростеха» Сергей Куликов может возглавить «Почту России».
По словам источников, Куликов уже дважды встречался с министром связи Николаем Никифоровым для обсуждения деталей назначения. На прошлой неделе его кандидатура была согласована ФСБ, а на этой — в Кремле.
«Перед новым руководителем ставятся задачи, которые не удалось решить нынешнему, в частности, переход на
Контракт нынешнего руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, однако его отставка может произойти и раньше этого срока, пишет «Коммерсант».
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