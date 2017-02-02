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10:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Проблемы такси в Хабаровском крае рассмотрели под грифом «секретно»

При этом общественники считают, что нарушения в сфере таксомоторных перевозок просто скрывают от народа.

Хабаровск, 2 февраля, AmurMedia.

Совещание, на котором представители краевых правительственных структур обсудили проблемы в работе такси, прошло в министерстве промышленности и транспорта в режиме полной секретности. Присутствие журналистов и представителей общественности организаторами совещания даже не рассматривалось, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель начальника управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края — начальник отдела автомобильного транспорта Анатолий Тимошенко.

— На совещании не планируется присутствие ни СМИ, ни общественных организаций. Участие в нем примут только представители краевых правительственных структур, — сообщил Анатолий Тимошенко.

Также редакции агентства не удалось получить информацию и в управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, представители которого также принимали участие в совещании. Как отметили в секторе по работе с общественностью, совещание носило закрытый характер.

— Наше начальство присутствовало на заседании, однако все, что мы можем сказать, так это то, что совещание было закрытым, — сообщили секторе по работе с общественностью.

По непонятной причине отказался комментировать результаты закрытого совещания и сопредседатель Общественно-консультативного Совета при Хабаровском УФАС России Владимир Денисенко.

— Я представляю одну сторону — защиту прав потребителей. Все что там было — это другой вопрос, — отказываясь продолжать разговор, сказал Владимир Денисенко. При этом, странно, что совещание, на котором поднималась столь острая проблема такси, которая активно обсуждалась представителями СМИ, осталось без освещения со стороны последних. При этом, сами журналисты неоднократно принимали участие в рейдовых мероприятиях по выявлению нарушений среди таксистов.

Также приглашением обделили и Дальневосточную ассоциацию такси, которая на протяжении всего последнего времени вытаскивало на поверхность эту проблему. Как выразился председатель «Дальневосточной ассоциации такси» Александр Садков, вопросы поднятые на совещание вряд ли могли грозить национальной безопасности, а потому, странно, что их предпочли не доносить до народа.

— Нам не понятно, что это за секретное совещание, на которое даже не позвали представителей СМИ — единственных, которые могут донести реальную обстановку для гражданина. Мы не думаем, что та информация, что обсуждалась на данном совещании, является секретной и грозит национальной безопасности. Даже президент нашей страны старается многие проблемы обсуждать в прямом эфире с гражданами РФ. Получается, что некоторым государственным организациям есть что скрывать, коль чиновники боятся обсуждать реальные проблемы сферы такси публично. Ведь фактически правительственные структуры края, например, ГКУ, не регулирует деятельность такси, а занимается продажей разрешений, при этом никакого контроля за этим не осуществляя, — сообщил Александр Садков.

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