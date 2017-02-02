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10:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде планируют отремонтировать «Царицынскую оперу»

«Царицынскую оперу» планируют отремонтировать в Волгограде.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, по мнению властей, зрительный зал и сцена учреждения находятся в хорошем состоянии, однако, вспомогательные помещения здания нуждаются в текущем и капитальном ремонте. Чиновники рассмотрят вопрос о привлечении для этого внебюджетных источников.

Напомним, здание Царицынской оперы было построено в 1960 году. Сегодня здесь проходит около 120 спектаклей и концертов в год. В 2016 году театр посетили около 30 000 зрителей.

Кроме того, как заявил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, в течение года во всех учреждениях культуры региона пройдут проверки финансово-хозяйственной деятельности. По результатам будут сделаны выводы по эффективности и целевому использованию средств, а также выработаны рекомендации по повышению качества работы. Подобные инспекции уже прошли в областном краеведческом музее, Россошинском мемориальном комплексе, областной филармонии, в учреждениях культуры Николаевского района.

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