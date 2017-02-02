В Волгограде планируют отремонтировать «Царицынскую оперу»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, по мнению властей, зрительный зал и сцена учреждения находятся в хорошем состоянии, однако, вспомогательные помещения здания нуждаются в текущем и капитальном ремонте. Чиновники рассмотрят вопрос о привлечении для этого внебюджетных источников.

Напомним, здание Царицынской оперы было построено в 1960 году. Сегодня здесь проходит около 120 спектаклей и концертов в год. В 2016 году театр посетили около 30 000 зрителей.