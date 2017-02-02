В Волгограде планируют отремонтировать «Царицынскую оперу»
«Царицынскую оперу» планируют отремонтировать в Волгограде.
«Царицынскую оперу» планируют отремонтировать в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, здание Царицынской оперы было построено в 1960 году. Сегодня здесь проходит около 120 спектаклей и концертов в год. В 2016 году театр посетили около 30 000 зрителей.
Кроме того, как заявил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, в течение года во всех учреждениях культуры региона пройдут проверки