«АвтоВАЗ» судится с красноярскими бизнесменами из-за логотипа

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» подала в суд на двух красноярских предпринимателей. Представители фирмы требуют 60 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака Lada. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого арбитражного суда.

С одним бизнесменом «АвтоВАЗ» судится из-за использования логотипа «Lada» и «Ладья в овале» на фасаде магазина с автозапчастями. Со второго предпринимателя компания хочет получить компенсацию из-за товарных знаков «ВАЗ» и «Lada», которые он также незаконно использовал у себя в магазине.

Всего автоконцерн пытается взыскать с красноярцев 60 тыс. рублей. Отмечается, что вопрос о принятии исковых заявлений к производству будет решен в течение 5 рабочих дней.

Добавим, что «АвтоВАЗ» часто следит за незаконным использованием своих логотипов. Согласно картотеке дел, сейчас суды идут с бизнесменами из Самарской, Иркутской, Омской, Новосибирской областей, а также Приморского, Красноярского и Алтайского краев.