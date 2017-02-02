Ещё пять «проблемных» домов появились в Омской области

Ситуация с «проблемными» домами в Омской области остаётся тяжёлой, о чём на сегодняшней пресс-конференции сообщили представители регионального минстроя.

В регионе создана специальная рабочая группа по помощи обманутым дольщикам, разработана «дорожная карта». В прошлом году в списке «проблемных» был 21 дом. Общими усилия областного правительства, Госжилинспекции и правоохранительных структур удалось ввести в эксплуатацию четыре жилых дома.

«Однако к началу 2017 года в общий список “проблемных” добавилось ещё пять домов. Итого общее количество недостроев увеличилось и составило 22 дома», — комментирует Сергей Кошелев, начальник управления строительства областного минстроя.