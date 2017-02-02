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10:01 (мск), источник: РИА Новости

Крым предложит инвесторам более 10 новых площадок в аграрном секторе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Инвесторам будет предложено около 12 новых площадок в аграрном секторе Крыма, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

Источник: РИА Новости

Площадки будет впервые представлены в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

«У нас порядка 10−12 крупных сельхозхозяйств находится в достаточно плачевном состоянии, часть из них подлежит выведению из банкротства. Мы готовы у Минсельхоза взять их как инвестиционные площадки, и, если мы успеем до Ялтинского форума подготовить эти земельные участки, мы их на форуме представим», — приводит слова Мельникова пресс-служба фонда.

В свою очередь заместитель министра экономического развития республики Анна Коваленко отметила, что на Форуме инвесторам планируется представить предложения по развитию Джанкойского машиностроительного завода, созданию межполиклинического амбулаторного центра, садоводческого комплекса, винодельческого производства и энергоопреснительного комплекса, а также производства керамических панелей.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.

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