Крым предложит инвесторам более 10 новых площадок в аграрном секторе

Площадки будет впервые представлены в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

«У нас порядка 10−12 крупных сельхозхозяйств находится в достаточно плачевном состоянии, часть из них подлежит выведению из банкротства. Мы готовы у Минсельхоза взять их как инвестиционные площадки, и, если мы успеем до Ялтинского форума подготовить эти земельные участки, мы их на форуме представим», — приводит слова Мельникова пресс-служба фонда.

В свою очередь заместитель министра экономического развития республики Анна Коваленко отметила, что на Форуме инвесторам планируется представить предложения по развитию Джанкойского машиностроительного завода, созданию межполиклинического амбулаторного центра, садоводческого комплекса, винодельческого производства и энергоопреснительного комплекса, а также производства керамических панелей.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.