Больше 32 млн рублей получит Приморье на субсидирование выплат по капремонту

Владивосток, 2 февраля, PrimaMedia.

Субсидии на компенсацию взноса для пенсионеров на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) предоставят регионам из федерального бюджета. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление правительства. Между субъектами России распределят 2,38 млрд рублей. Приморью из федерального бюджета направят 32,547 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт правительства.

Под расходом подразумевают минимальный размер взноса на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, установленный властями субъекта, помноженный на норматив площади жилого помещения.

Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, получат субсидии в размере 50% от размера взноса на капремонт, 80 лет — в размере 100%.

Проживающие в составе семьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста, а также собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, получат компенсацию в размере 50% от размера взноса на капремонт, 80 лет — в размере 100%.

Напомним, с 1 января этого года тариф на капремонт МКД в Приморье вырос, за «квадрат» площади необходимо платить по 7,1 рублей.

В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Указанное положение распространяется на все многоквартирные дома, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу.