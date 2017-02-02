Больше 32 млн рублей получит Приморье на субсидирование выплат по капремонту
Постановление о компенсации для пенсионеров подписал Дмитрий Медведев.
Постановление о компенсации для пенсионеров подписал Дмитрий Медведев.
Владивосток, 2 февраля, PrimaMedia.
Субсидии на компенсацию взноса для пенсионеров на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) предоставят регионам из федерального бюджета.
Под расходом подразумевают минимальный размер взноса на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, установленный властями субъекта, помноженный на норматив площади жилого помещения.
Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, получат субсидии в размере 50% от размера взноса на капремонт, 80 лет — в размере 100%.
Проживающие в составе семьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста, а также собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, получат компенсацию в размере 50% от размера взноса на капремонт, 80 лет — в размере 100%.
Напомним, с 1 января этого года тариф на капремонт МКД в Приморье вырос, за «квадрат» площади необходимо платить по 7,1 рублей.
В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Указанное положение распространяется на все многоквартирные дома, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу.