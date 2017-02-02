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10:08 (мск), источник: Tengrinews

Слухи о принудительной покупке билетов прокомментировали в «Астана ЭКСПО-2017»

В АО НК «Астана ЭКСПО-2017» прокомментировали слухи о принудительной покупке билетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Такие же инсинуации примерные у нас были со слухами о том, что якобы на EXPO собираются деньги. Прекрасно помните. Мы открыли горячую линию, и вы все об этом писали. И просили сообщать на эту горячую линию хоть бы об одном факте о якобы сборе денег на EXPO. Ни одной жалобы по этому поводу на эту горячую линию не пришло. То же самое, горячая линия до сих пор работает», — сказал директор департамента по связям с общественностью АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов.

«Если будут такие факты, можно позвонить, можно обратиться посредством электронного письма. С каждым фактом будем разбираться. По любому факту будем разбираться. Но я уверен, что будет такая же ситуация, как с этими слухами о сборе денег на EXPO абсолютно. Можете зайти на сайт, посмотреть», — добавил он.

Директор департамента коммерциализации АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Даулет Еркинбаев отметил, что о подобных случаях не слышал.

«Если честно, я такой информацией не располагаю по поводу принудительного выкупа билетов. Они сейчас, в принципе, в открытом доступе продаются, а насчет принудительного выкупа не знаю, не слышал», — ответил Еркинбаев на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Департамент по связям с общественностью Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» открыл горячую линию. Как рассказали в компании, все «тревожные звонки» будут незамедлительно обрабатываться, после чего запросы по фактам коррупционной деятельности направят в соответствующие ведомства. Сообщить о незаконных поборах можно по телефону горячей линии +77023326521, а также на WhatsApp по этому же номеру. Кроме того, можно написать на электронную почту hotline@expo2017astana.com.

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