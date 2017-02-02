В Молдове могут вырасти тарифы на отопление, газ и электричество

В 2017 году считаем, что среднегодовая инфляция установится на уровне 5,2%, а в 2018 году 4,9%, заявил глава Нацбанка страны Сергей Чокля.

По его словам, в сравнении с предыдущим прогнозом показатель среднегодовой инфляции на текущий год увеличен на 0,6 процентных пункта и на 1,1 процентных пункта в следующем году. Он отметил, что в ближайшее время инфляция войдет в целевой коридор +/-1,5 процентных пункта от 5% уже во втором квартале 2017 года.

Глава Нацбанка подчеркнул, что инфляционное давление обусловлено ростом цен на топливо на международных рынках, подорожанием продовольственных товаров и возможным повышением тарифов на регламентируемые услуги на отопление, электричество и газ.

Все это вместе может привести к росту инфляции в сравнении предыдущим прогнозом, сказал Чокля.