Более трёх млн евро выделил ЕС на реализацию 16 проектов в Молдове и Украине
Более трех миллионов евро выделил Евросоюз на реализацию 16 проектов по улучшению жизни в Молдове и Украине.
Более трех миллионов евро выделил Евросоюз на реализацию 16 проектов по улучшению жизни в Молдове и Украине.
Средства пойдут на модернизацию 11 молдавских и трех украинских сёл. Проекты представлены в рамках Программы трансграничного сотрудничества. Получателей финансирования отобрали по итогам конкурса.
На конкурс представили более 150 проектов, финансирование получат лишь 16.
«Цель этих проектов — улучшение условий жизни граждан».
Получил финансирование и проект Организации по развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране. Он предусматривает обучение молодёжи из Молдовы и Украины предпринимательской деятельности. Сумма гранта — 280 тысяч евро.
«Планируем обучить 60 человек. Нужно развить их способности управлять бизнесом».
А вот на Украине, на выделенные 300 тысяч евро, построят лабораторию по проверке качества продуктов. Оборудуют её в Виннице.
«Pentru a ne extinde pe piaţa europeană, avem nevoie de produse calitative. De aceea, laboratorul le va fi de mare folos antreprenorilor».
Чиновники из
«Для нас важен каждый бан, поступивший дополнительно в Национальный фонд по региональному развитию. Это огромный плюс к тем 200 млн леев, которые ежегодно выделяют из госбюджета».
На реализацию проектов предоставили полтора года.