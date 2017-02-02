Более трёх млн евро выделил ЕС на реализацию 16 проектов в Молдове и Украине

Средства пойдут на модернизацию 11 молдавских и трех украинских сёл. Проекты представлены в рамках Программы трансграничного сотрудничества. Получателей финансирования отобрали по итогам конкурса.

На конкурс представили более 150 проектов, финансирование получат лишь 16.

«Цель этих проектов — улучшение условий жизни граждан».

Получил финансирование и проект Организации по развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране. Он предусматривает обучение молодёжи из Молдовы и Украины предпринимательской деятельности. Сумма гранта — 280 тысяч евро.

«Планируем обучить 60 человек. Нужно развить их способности управлять бизнесом».

А вот на Украине, на выделенные 300 тысяч евро, построят лабораторию по проверке качества продуктов. Оборудуют её в Виннице.

«Pentru a ne extinde pe piaţa europeană, avem nevoie de produse calitative. De aceea, laboratorul le va fi de mare folos antreprenorilor».

Чиновники из стран-участниц отметили важность европейского финансирования.

«Для нас важен каждый бан, поступивший дополнительно в Национальный фонд по региональному развитию. Это огромный плюс к тем 200 млн леев, которые ежегодно выделяют из госбюджета».

На реализацию проектов предоставили полтора года.