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10:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске в этом году подорожает проезд на пассажирском транспорте

До 15 февраля региональное правительство должно принять решение по повышению тарифов.

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике настоятельно рекомендовали это сделать.

«В противном случае введение новых тарифов станет возможным только во второй половине 2017 года, — объясняет Валерий Ильенко, депутат Законодательного собрания. — Между тем, уже сегодня все перевозчики и муниципальные, и частные на грани банкротства: первые имеют гигантские долги, вторые — закредитованы».

Разговоры о том, что необходимо поднять стоимость проезда в пассажирском транспорте на два рубля ведутся с прошлого года. Это необходимо сделать, ведь за два последних года инфляция заметно выросла, сделав бизнес по перевозкам нерентабельным. И региональное правительство готово пойти на этот шаг при одном условии: перевозчики должны выйти из тени. Белая зарплата водителя большегрузного автобуса должна быть не менее 19,5 тысяч рублей. Сегодня у частников она колеблется на уровне 10−12 тысяч.

«Повышение тарифа должны быть в обмен на инвестиции и только так, — считает Гарей Асмодьяров, начальник департамента по тарифам Новосибирской области. — На эти дополнительные средства предприятия должны покупать новые автобусы. Но если нет отчета, и большая часть дохода скрывается, то невозможно проследить движение денег, проконтролировать на что они тратятся».

У перевозчиков своя правда — они говорят, что при сегодняшних ценах на ГСМ, запчасти и низких тарифах невозможно свести концы с концами. Уже почти год чиновники и перевозчики не могут договориться, но все единогласно считают, что из этого тупика нужно срочно выходить — иначе пассажирский транспорт прекратит свое существование.

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