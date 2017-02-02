В Новосибирске в этом году подорожает проезд на пассажирском транспорте
До 15 февраля региональное правительство должно принять решение по повышению тарифов.
До 15 февраля региональное правительство должно принять решение по повышению тарифов.
На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике настоятельно рекомендовали это сделать.
«В противном случае введение новых тарифов станет возможным только во второй половине 2017 года, — объясняет Валерий Ильенко, депутат Законодательного собрания. — Между тем, уже сегодня все перевозчики и муниципальные, и частные на грани банкротства: первые имеют гигантские долги, вторые — закредитованы».
Разговоры о том, что необходимо поднять стоимость проезда в пассажирском транспорте на два рубля ведутся с прошлого года. Это необходимо сделать, ведь за два последних года инфляция заметно выросла, сделав бизнес по перевозкам нерентабельным. И региональное правительство готово пойти на этот шаг при одном условии: перевозчики должны выйти из тени. Белая зарплата водителя большегрузного автобуса должна быть не менее 19,5 тысяч рублей. Сегодня у частников она колеблется на уровне 10−12 тысяч.
«Повышение тарифа должны быть в обмен на инвестиции и только так, — считает Гарей Асмодьяров, начальник департамента по тарифам Новосибирской области. — На эти дополнительные средства предприятия должны покупать новые автобусы. Но если нет отчета, и большая часть дохода скрывается, то невозможно проследить движение денег, проконтролировать на что они тратятся».
У перевозчиков своя правда — они говорят, что при сегодняшних ценах на ГСМ, запчасти и низких тарифах невозможно свести концы с концами. Уже почти год чиновники и перевозчики не могут договориться, но все единогласно считают, что из этого тупика нужно срочно выходить — иначе пассажирский транспорт прекратит свое существование.