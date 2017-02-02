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10:42 (мск), источник: Новости Перми

УФАС: правительство Пермского края поставило перевозчиков в неравные условия

Пермское УФАС выдало предупреждение краевому правительству. Основанием для этого стало постановление от 24 июня 2016 года, которое утверждает шкалу оценки критериев заявок на участие в конкурсе на распределение межмуниципальных автобусных маршрутов.

Источник: Новости Перми

В шкале были спорные критерии о количестве ДТП в течение года, предшествующего проведению конкурса, и об опыте перевозчика. Эти факторы, по мнению антимонопольного органа, не позволяли хозяйствующим субъектам, которые только заходили на рынок, справедливо соперничать с теми, кто уже работает.

— В случае, если перевозчик только-только получил лицензию и не имеет никакого опыта выполнения работ, естественно, у него не будет никакого ДТП за год до конкурса. С другой стороны, перевозчик, который 10 лет работает на рынке. Скорее всего, у него есть ДТП. Этот перевозчик получит пять баллов за опыт и минус 60 за то, что у него есть ДТП. Новый перевозчик получит один балл за опыт, но не получит никакого минуса, — пояснил и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Александр Плаксин.

По словам представителя УФАС, перевозчики не могут конкурировать на равных условиях. В этом усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Правительство обязано исполнить предупреждение до 1 апреля 2017 года.

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