В Екатеринбурге презентовали проект застройки на территории Центрального рынка

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Форум-групп», квартал впишут в пространство мегаполиса «функционально и стилистически». Внешняя сторона комплекса станет частью внутренней динамики района — с автомобилями и трамваями, множеством магазинов. А внутри создадут особую среду — без автомобильного движения, зато с жизненно важной и уютной городской атмосферой.

Как отмечают в компании, комфортное частное пространство в комплексе будет сочетаться с общественным — насыщенным большим количеством событий.

«Форум-сити» будет открыт для всех жителей Екатеринбурга. В новом квартале появится много привлекательных мест для прогулок, отдыха, спорта, работы и игр. Гости и жители комплекса смогут провести здесь время с близкими и детьми — в интересной и при этом безопасной среде. В открытом и многофункциональном квартале будет удобно пить кофе и общаться с друзьями, работать и проводить деловые встречи, — уточнили в компании.

В «Форум-групп» уверены, что важно сохранить историческое предназначение этой территории. Поэтому на месте, где был Центральный рынок, появится современный маркет. Он станет изюминкой нового комплекса. Как подчеркивают в компании, это «не сельскохозяйственный или фермерский рынок», а модное городское продовольственное пространство. Симбиоз «европейского гастрономического фестиваля», где можно приобрести и попробовать самые свежие продукты и деликатесы и современной зоны для отдыха всех горожан.

Общая строительная площадь проекта в квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный Рынок составляет 106 тыс. кв. м. В том числе жилая — 50 тыс. кв. м, коммерческая площадь — 8 тыс. кв. м. Комплекс будет включать девять зданий, высотой от 7 до 32 этажей, самое высокое — 100 м. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. Полностью реализовать проект компания планирует за 4,5 года от начала строительства.

«Мы хотим создать такое пространство, куда горожане будут приходить и с удовольствием проводить время. Место, которое полюбят жители нашего города! Они смогут здесь приобрести свежие, эксклюзивные продукты, продегустировать их сразу, либо что-то приготовить из них дома. Но можно приехать и просто отдохнуть — с семьей, друзьями, перекусить здесь, пообщаться. Поэтому мы продумали это пространство до мелочей. По периметру площадки маркета будут располагаться различные лавочки с продуктами, ресторанчики, а внутри стоять столики, интересные артобъекты», — рассказал генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Напомним, сам проект рассмотрят на градсовете уже 9 февраля.