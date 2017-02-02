В Башкирии стала известна зарплата в различных отраслях

Средний показатель по зарплате в регионе достиг 27 251,8 рубля. Это на семь процентов больше, чем в январе-ноябре 2015 года.

На первом месте зарплатного рейтинга — предприятия, занятые производством нефтепродуктов. Средняя зарплата в них — 69 500 рублей (+15,5 процента к аналогичному показателю 2015 года).

Организации по добыче полезных ископаемых занимают вторую строчку — 53 422 рубля (рост средней зарплаты за год составил 17 процентов).

Замыкает тройку самых доходных отраслей химическое производство со среднемесячной зарплатой в размере 41 801 рубль (+13,9 процента).

На четвертом месте — те, кто занимается финансовой деятельностью, — 39 558 рублей (рост средней зарплаты составил 7,9 процента).

На пятом месте самых денежных сфер деятельности в республике — государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование. Среднемесячная зарплата достигла здесь за январь-ноябрь 2016 года 35 880 рублей (+2,4 процента).

В десятку самых высокодоходных отраслей и сфер деятельности также вошли: производство транспортных средств и оборудования (34 483 рубля); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (33 314 рублей); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (33 167 рублей); транспорт и связь (31 646 рублей); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (29 868 рублей).

Самая низкая зарплата в республике — на предприятиях по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви — 11 837 рублей (+2,5 процента к январю-ноябрю 2015 года).

В пятерку самых низкодоходных также вошли: текстильное и швейное производство (15 613 рублей); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (15 375 рублей); гостиницы и рестораны (16 529 рублей); прочие производства в сфере обработки (17 780 рублей).