В Омске ищут парикмахеров, маникюрш, поваров и электрогазосварщиков

Государственной службы занятости населения Омской области 3 февраля 2017 года с 11.00 до 13.00 проводит ярмарку вакансий для граждан желающих трудоустроиться на предприятиях г. Омска. В работе ярмарки вакансий примут участие 18 организаций города и будут предложены более 60 вакансий.

Так, управляющая уомпания «ЖКО № 5» предлагает вакансии электрика участка и главного инженера. АО «Мостострой-11» ищет специалистов строительных специальностей таких как электрогазосварщик (5 разряд, умение работать на полуавтомате, удостоверение НАКС), монтажника стальных и железобетонных конструкций (4 разряд).

ООО «Аэлита» трудоустроит маникюрного мастера и женского парикмахера. Такие же вакансии имеются в ООО «Мега Профи». Желающих работать вахтовым методом в г. Уренгой ООО «Арма» приглашает на вакансии газорезчиков, водителя погрузчика, машиниста буровой установки, плотника-бетонщика, стропальщика, геодезиста.

БОУ г. Омска школа-интернат среднего общего образования № 9 ищет повара. ООО «Домашняя выпечка «Смак» трудоустроит пекаря, кондитера, фасовщика и разнорабочего.

Вас ждут по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11.