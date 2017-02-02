Почти две тонны груш без документов уничтожили в Ростове-на-Дону

У перевозчика фруктов при проверке груза не было необходимых фитосанитарных документов. Грузовик был остановлен в Красносулинском районе.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Астраханской и Волгоградской областям и республике Калмыкия, автомобиль, груженый фруктами, направлялся из Санкт-Петербурга в Крым, следовало из накладной, котрую предоставил водитель грузовика. При досмотре выяснилось, что груши имеют следы перемаркировки. Отправитель фруктов — республика Литва.