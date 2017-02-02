В Омске покажут, как реконструировать улицу Тарскую

Всего было заявлено 16 проектов, которые выставлены на всеобщее обозрение в СТЦ «Мега».

«Участники конкурса предлагали разбить зеленые аллеи, установить современное освещение, стремились сохранить и зону исторической застройки. Большое внимание уделялось благоустройству улицы, чтобы сделать ее максимально удобной для прогулок и отдыха», — сообщает пресс-служба облправительства.

Отметим, что участвовали в конкурсе как начинающие архитекторы, так и профессионалы.