Частные перевозчики самостоятельно устанавливают цены на проезд — мэрия Уфы

«На каком основании они своевольно повышают стоимость проезда? В частности, с 31.01.2017 года повысилась стоимость проезда на автобусах марки ПАЗ по маршруту № 255а. Я сегодня воспользовалась услугами такого перевозчика, стоимость составила 25 рублей, — написала она. — Прошу указать номер документа, регламентирующего ценовую политику общественного транспорта. Если такового не имеется, прошу обратить внимание на необходимость разработки такого документа».

Другая горожанка пожаловалась на повышение проезда в «маршрутках» № 74 после 21.00 на пять рублей (с 25 до 30 рублей). «Пыталась выяснить у водителей, разъяснения они не дают. Отвечают: “Не нравится — не ездите”. В обслуживающей организации также внятного разъяснения не дают», — сообщила местная жительница.

Еще одна уфимка обратила внимание на повышение стоимости проезда в автобусах ПАЗ, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутам № 266, 209, 229.

Сотрудник пресс-службы администрации Уфы Анна Горюхина отметила, что «частники» самостоятельно устанавливают цены на проезд.

«Администрация города не может повлиять на ценовую политику частных перевозчиков. Она может только рекомендовать, но не более того. “Частник” сам устанавливает стоимость, как и на любой другой товар или услугу. Например, они продают пирожки — кто-то за пять, а кто-то за 50 или 500 рублей. Также и в сфере транспорта. Люди сами могут выбирать — пользоваться этим транспортом или нет. Есть фиксированная стоимость за проезд в электротранспорте и автобусах “Башавтотранса”. Может быть, стоит пользоваться таким транспортом. Тогда, возможно, частные перевозчики поймут, что на их услуги нет спроса, и поменяют свою ценовую политику», — прокомментировала Анна Горюхина.

В мэрии сообщили, что горожане требуют разработать документ от властей, который бы регламентировал ценовую политику городского транспорта.