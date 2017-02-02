Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ связали с командой Шойгу дело хакеров «Шалтай-Болтай»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дима Билан поделился семейным снимком
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
«Нагадить соседям под стол»: эксперты о целях нового танка Киева
«Вошло много танков»: в ДНР о ВСУ на Донбассе
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
11:39 (мск), источник: ИА Башинформ

Частные перевозчики самостоятельно устанавливают цены на проезд — мэрия Уфы

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе частные перевозчики самостоятельно устанавливают цены на проезд. Горожанка на сайте администрации города пожаловалась на необоснованное повышение стоимости проезда. Обращение появилось 31 января. Посетители сайта оставили к нему свои комментарии. Женщина попросила принять меры в связи с самоуправством частных перевозчиков городских маршрутов.

«На каком основании они своевольно повышают стоимость проезда? В частности, с 31.01.2017 года повысилась стоимость проезда на автобусах марки ПАЗ по маршруту № 255а. Я сегодня воспользовалась услугами такого перевозчика, стоимость составила 25 рублей, — написала она. — Прошу указать номер документа, регламентирующего ценовую политику общественного транспорта. Если такового не имеется, прошу обратить внимание на необходимость разработки такого документа».

Другая горожанка пожаловалась на повышение проезда в «маршрутках» № 74 после 21.00 на пять рублей (с 25 до 30 рублей). «Пыталась выяснить у водителей, разъяснения они не дают. Отвечают: “Не нравится — не ездите”. В обслуживающей организации также внятного разъяснения не дают», — сообщила местная жительница.

Еще одна уфимка обратила внимание на повышение стоимости проезда в автобусах ПАЗ, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутам № 266, 209, 229.

Сотрудник пресс-службы администрации Уфы Анна Горюхина отметила, что «частники» самостоятельно устанавливают цены на проезд.

«Администрация города не может повлиять на ценовую политику частных перевозчиков. Она может только рекомендовать, но не более того. “Частник” сам устанавливает стоимость, как и на любой другой товар или услугу. Например, они продают пирожки — кто-то за пять, а кто-то за 50 или 500 рублей. Также и в сфере транспорта. Люди сами могут выбирать — пользоваться этим транспортом или нет. Есть фиксированная стоимость за проезд в электротранспорте и автобусах “Башавтотранса”. Может быть, стоит пользоваться таким транспортом. Тогда, возможно, частные перевозчики поймут, что на их услуги нет спроса, и поменяют свою ценовую политику», — прокомментировала Анна Горюхина.

В мэрии сообщили, что горожане требуют разработать документ от властей, который бы регламентировал ценовую политику городского транспорта.

«Эти требования есть в интернете. Но всё же необходимо обращение, когда есть множество подписей, и передать его не в администрацию города, а в Горсовет, чтобы депутаты разработали какое-то правовое основание для этого», — сказали в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украина передаст в Международный суд пулю, попавшую в Ан-26
Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам
Порошенко заявил о желании отменить санкции против России
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Допинг-проба «Б» боксера Поветкина дала положительный результат
«Почта России» назвала слухами сообщения об отставке Страшнова
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Поветкин: и все-таки допинг Проба «Б» российского боксера также оказалась положительной
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
В День сурка российский телеканал покажет «День сурка» 12 раз 2 февраля на кабельном телеканале TV1000 будет идти только фильм с Биллом Мюрреем в главной роли — всего 12 раз подряд
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь