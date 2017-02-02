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11:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Перми определились с застройщиком квартала № 6

ПЕРМЬ, 2 февраля, РИА ФедералПресс. Администрации Перми провела торги на право развития городского квартала, ограниченного улицами Окулова, Попова, Монастырская, Свердловская, где сейчас располагаются аварийные дома.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на аукцион заявились сразу пять компаний. По итогам торгов первоначальная цена контракта выросла в четыре раза и составила 16 млн рублей. Победителем признано ООО «Ива-Строй».

По условиям госконтракта, инвестор обязан не только выплатить указанную сумму, но и расселить шесть аварийных домов, предоставив новые квартиры или выкупную стоимость 22-м семьям. После завершения расселения и сноса аварийных домов инвестор получит под застройку земельный участок площадью 7, 3 тысячи квадратных метров.

«Для того, чтобы привлечь инвесторов к данной территории, управление жилищных отношений еще до выхода на аукцион просчитало примерную стоимость расселения, собрало сведения об участке. За счет бюджета на нем были расселены три дома», — рассказала Мария Сирина, начальник управления жилищных отношений.

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