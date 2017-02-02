Минстрой: в Омске 2,3 тысячи обманутых дольщиков, и отчасти это их вина

— Ввели четыре дома, а пять добавилось. Это застройщики, которые ведут непрофильную деятельность. Например, «Омскгражданпроект» добавился, «Джаст Фит Лайф», который банкротится, иногородний застройщик — Красноярская промышленная компания. Среди тех, кто долго работает на рынке, таких объектов нет. К сожалению, сюда попало и «Агентство жилищного строительства Омской области». Другие застройщики из-за своей неграмотности не могут решить финансовые вопросы.

Неудивительно, что омичи, как не раз рассказывали риэлторы, чаще выбирают готовое жилье, где меньше рисков. Сейчас, по данным регионального Минстроя, 2 345 дольщиков, вложившихся в проблемные дома. В прошлом году это был 21 многоквартирный дом, затем с четырьмя удалось разобраться, но добавилось еще пять. Теперь их 22.

В ведомстве признают, есть случаи, когда застройщики пользуются лазейками в законодательстве и берут на себя непомерные обязательства, а то и вовсе действуют с нечистым умыслом, тем не менее и сами дольщики должны серьезнее относиться к выбору будущего жилья, чтобы оно не превратилось в долгострой с неясными перспективами, а вложенные средства не стали потерей.

Николай Зенкович, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Работа с проблемными домами ведется согласно дорожной карте совместно с мэрией, УМВД, прокуратурой. Что касается самих дольщиков, нужно при выборе жилья обращать внимание на застройщика, его финансовую устойчивость, репутацию, ведется ли работа на участках. Очень часто застройщик, не просчитав финансового обеспечения, заходит на стройку, рассчитывая только на средства дольщиков, а свои отсутствуют. Есть примеры, когда капитал застройщика составляет всего 10 тысяч рублей. Так делают и крупные компании, создают «дочку» и пользуются пробелами в законодательстве. Проблема не только в застройщиках, но и в самих дольщиках, которые идут на низкую стоимость, а все заканчивается недостроем.

Специалисты добавили, что федеральным законодательством вносятся изменения, чтобы не возникали такие застройщики, у которых лишь минимальный капитал и права на застройку. Эти меры позволят ограничить присутствие на строительном рынке «серых схем и серых застройщиков».

Также было подчеркнуто, несмотря на все это, «бешеной статистики», что растет число проблемных домов, нет. Всего с 2012 года в Омске введено в эксплуатацию 19 проблемных домов.