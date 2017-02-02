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2 февраля, источник: ТАСС

Кассация подтвердила запрет лоукостеру «Победа» взимать плату за рюкзаки в ручной клади

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Кассация подтвердила решение Арбитражного суда Москвы о запрете авиакомпании «Победа» взимать плату за провоз рюкзаков в ручной клади. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Авиакомпания планирует оспаривать решение в Верховном суде РФ.

Источник: ТАСС

Согласно законодательству, перевозчик обязан провозить бесплатно 10 кг багажа на пассажира (при этом способ перевозки — в багаже или в ручной клади — остается на усмотрение авиакомпании). Также авиакомпания обязана бесплатно перевозить в салоне дамскую сумку, но ее габариты законодательно не установлены.

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Ранее Ространснадзор выдал «Победе» предписание также бесплатно перевозить в салоне «дамскую сумочку типа рюкзак».

Ространснадзор настаивает на том, что небольшой рюкзак (весом до 10 кг) можно считать сумкой.

«Арбитражный суд Московской области постановил решение Арбитражного суда города Москва от 22 июля 2016 года, постановление 9-го арбитражного суда от 14 октября 2016 года оставить без изменений, кассационную жалобу без удовлетворения», — заявил судья.

По словам представителя авиакомпании «Победа», лоукостер намерен и дальше пытаться оспаривать законность предписания Ространснадзора уже в Верховном суде РФ.

Он отметил, что на данный момент компания не понимает, как выполнять предписание надзорного органа.

Четких критериев для определения дамского рюкзака не существует. Более того, рюкзак не входит в перечень вещей, которые мы обязаны принять к бесплатной перевозке
Представитель авиакомпании «Победа»
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Ранее замглавы комитета по образованию Госдумы шестого созыва Алена Аршинова обратилась в Ространснадзор с жалобой на то, что авиакомпания «Победа» не разрешила ей провезти в салоне самолета «дамскую сумочку в виде рюкзака».

Ространснадзор выдал авиакомпании предписание устранить нарушение, которое авиакомпания попыталась обжаловать в суде. Однако летом суд встал на сторону ведомства и подтвердил правомерность предписания ведомства. Авиакомпания пыталась обжаловать это решение в суде, но суд снова встал на сторону Ространснадзора.

Комментарии
19
эльшат мехтиев
Сын в турфирме работает. Капитально сел поток. Капитально. Разорились вполне успешные фирмы. Возможно частными лицами стали больше летать. Да и отток населения при путине побил рекорды Ленина. Бежит народ и живёт на 2 страны.
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Хан Югры
Что на это скажет главный враг огурцов и кабачков, нищий торговец помидорами Эльшат Мехтиев? ;)))
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А Б
Эти т.н. лоукостеры действуют по принципу, описанному в хорошо известной детской антиутопии Носова "Незнайка на Луне". Помнится, там была описана гостиница под названием "Экономическая", номер в которой стоил очень дёшево. Но при заселении оказалось, что за все мелочи нужно платить отдельно и дополнительно: за воду, электричество, тепло, открывание дверей и т.д. Похоже, лоукостер "Победа" решил пойти по такому же пути.
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Авиакомпания «Победа» продолжает взимать плату за провоз рюкзаков
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