Кассация подтвердила запрет лоукостеру «Победа» взимать плату за рюкзаки в ручной клади

Согласно законодательству, перевозчик обязан провозить бесплатно 10 кг багажа на пассажира (при этом способ перевозки — в багаже или в ручной клади — остается на усмотрение авиакомпании). Также авиакомпания обязана бесплатно перевозить в салоне дамскую сумку, но ее габариты законодательно не установлены.

«Арбитражный суд Московской области постановил решение Арбитражного суда города Москва от 22 июля 2016 года, постановление 9-го арбитражного суда от 14 октября 2016 года оставить без изменений, кассационную жалобу без удовлетворения», — заявил судья.

Ространснадзор настаивает на том, что небольшой рюкзак (весом до 10 кг) можно считать сумкой.

По словам представителя авиакомпании «Победа», лоукостер намерен и дальше пытаться оспаривать законность предписания Ространснадзора уже в Верховном суде РФ.

Он отметил, что на данный момент компания не понимает, как выполнять предписание надзорного органа.

Четких критериев для определения дамского рюкзака не существует. Более того, рюкзак не входит в перечень вещей, которые мы обязаны принять к бесплатной перевозке

Ранее замглавы комитета по образованию Госдумы шестого созыва Алена Аршинова обратилась в Ространснадзор с жалобой на то, что авиакомпания «Победа» не разрешила ей провезти в салоне самолета «дамскую сумочку в виде рюкзака».

Ространснадзор выдал авиакомпании предписание устранить нарушение, которое авиакомпания попыталась обжаловать в суде. Однако летом суд встал на сторону ведомства и подтвердил правомерность предписания ведомства. Авиакомпания пыталась обжаловать это решение в суде, но суд снова встал на сторону Ространснадзора.