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2 февраля, источник: БЕЛТА

Физические лица смогут участвовать в торгах валютой на БВФБ уже в 2017 году

«Один из глобальных объектов этого года — организация прямого выхода субъектов хозяйствования и физлиц на биржевой валютный рынок», — пояснил Андрей Аухименя.

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физические лица смогут участвовать в торгах валютой на БВФБ уже в 2017 году, сообщил сегодня во время круглого стола по обсуждению проекта закона «Об инвестиционных фондах» председатель правления БВФБ Андрей Аухименя, передает корреспондент БЕЛТА.

«Один из глобальных объектов этого года — организация прямого выхода субъектов хозяйствования и физлиц на биржевой валютный рынок. Планируем уже по итогам первого полугодия допустить на биржевой валютный рынок физических лиц», — пояснил Андрей Аухименя.

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