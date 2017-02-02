2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физические лица смогут участвовать в торгах валютой на БВФБ уже в 2017 году, сообщил сегодня во время круглого стола по обсуждению проекта закона «Об инвестиционных фондах» председатель правления БВФБ Андрей Аухименя, передает корреспондент БЕЛТА.

«Один из глобальных объектов этого года — организация прямого выхода субъектов хозяйствования и физлиц на биржевой валютный рынок. Планируем уже по итогам первого полугодия допустить на биржевой валютный рынок физических лиц», — пояснил Андрей Аухименя.