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2 февраля, источник: Вести Сочи

В Сочи недосчитались 400 гектаров чайных плантаций

На совещании в городской администрации озвучили результаты инвентаризации чайных плантаций.

Источник: Вести Сочи

Проверка выявила, что условно их можно разделить на три категории: действующие, те, которые ещё подлежат восстановлению и те, на которых чайные кусты погибли — таких оказалось 400 гектаров.

Меры к владельцам этих земель принимают кардинальные: заброшенные участки изымают через суд. Те плантации, где чайные кусты ещё живы, но заросли бурьяном и деревьями, хозяйства обязаны восстановить.

Если владельцы плантаций с задачей сами не справятся, поставят вопрос о переводе участков в муниципальную собственность. Далее они будут переданы другим собственникам, которые готовы ими заниматься и восстанавливать.

Подобные примеры уже есть. В Солохауле частный инвестор взял в аренду 50 гектаров заброшенных чайных плантаций, которые восстанавливает за свои средства.

Вопрос о развитии чаеводства в России сейчас обсуждают на самом высоком уровне. Сочинский чай снова в цене, им заинтересовались инвесторы, которые готовы вкладывать средства в эту отрасль, восстанавливать заброшенные плантации.

При этом все землевладельцы по всему Сочи, как отметили на совещании, готовы восстановить лишь105 гектаров плантаций, да и то при поддержке краевых властей. Вице-губернатор призвал владельцев задуматься над этим фактом и либо взяться за дело, либо отказаться от участков.

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