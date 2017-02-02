В Сочи недосчитались 400 гектаров чайных плантаций

Проверка выявила, что условно их можно разделить на три категории: действующие, те, которые ещё подлежат восстановлению и те, на которых чайные кусты погибли — таких оказалось 400 гектаров.

Меры к владельцам этих земель принимают кардинальные: заброшенные участки изымают через суд. Те плантации, где чайные кусты ещё живы, но заросли бурьяном и деревьями, хозяйства обязаны восстановить.

Если владельцы плантаций с задачей сами не справятся, поставят вопрос о переводе участков в муниципальную собственность. Далее они будут переданы другим собственникам, которые готовы ими заниматься и восстанавливать.

Подобные примеры уже есть. В Солохауле частный инвестор взял в аренду 50 гектаров заброшенных чайных плантаций, которые восстанавливает за свои средства.

Вопрос о развитии чаеводства в России сейчас обсуждают на самом высоком уровне. Сочинский чай снова в цене, им заинтересовались инвесторы, которые готовы вкладывать средства в эту отрасль, восстанавливать заброшенные плантации.