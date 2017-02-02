Подряд на строительство обхода Чусового достанется «Мостоотряду № 123»

На сайте госзакупок сообщается, что к аукциону были допущены две компании — челябинское ЗАО «Уралмостострой» (в Прикамье работает филиал ЗАО — «Мостоотряд № 123») и пермское ООО СК «Химспецстрой». Вторые части заявок обеих участников были признаны соответствующими.

Ранее обе компании предложили стоимость контракта на 0, 5% ниже от стартовой суммы — 2, 208 млрд руб. (на подряда на 11 млн руб. ниже). Поскольку заявка ЗАО «Уралмостострой» была первой — она признана победителем.



Напомним, аукцион на строительство чусовского обхода объявляется четвертый раз. Два раза конкурс выигрывало ООО «Мостострой-12» (Тюмень), оба раза ФАС России отменяло результаты аукциона, а в третий раз признало его несостоявшимся. Впоследствии «Мосострой-12» был включен пермским УФАС в список недобросовестных поставщиков. Каждый раз вторым участником торгов становился пермский «Мостоотряд № 123».