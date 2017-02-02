Подряд на строительство обхода Чусового достанется «Мостоотряду № 123»
Сегодня конкурсная комиссия рассмотрела вторые части заявок аукциона по отбору подрядчика на строительство обхода города Чусовой.
Сегодня конкурсная комиссия рассмотрела вторые части заявок аукциона по отбору подрядчика на строительство обхода города Чусовой.
На сайте госзакупок сообщается, что к аукциону были допущены две компании — челябинское ЗАО «Уралмостострой» (в Прикамье работает филиал ЗАО — «Мостоотряд № 123») и пермское ООО СК «Химспецстрой». Вторые части заявок обеих участников были признаны соответствующими.
Ранее обе компании предложили стоимость контракта на 0, 5% ниже от стартовой суммы — 2, 208 млрд руб. (на подряда на 11 млн руб. ниже). Поскольку заявка ЗАО «Уралмостострой» была первой — она признана победителем.
Напомним, аукцион на строительство чусовского обхода объявляется четвертый раз. Два раза конкурс выигрывало ООО «Мостострой-12» (Тюмень), оба раза ФАС России отменяло результаты аукциона, а в третий раз признало его несостоявшимся. Впоследствии «Мосострой-12» был включен пермским УФАС в список недобросовестных поставщиков. Каждый раз вторым участником торгов становился пермский «Мостоотряд № 123».