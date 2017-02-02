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2 февраля, источник: РИА "Воронеж"

Доходы бюджета Воронежской области 2017 года выросли на 862 млн рублей

Средства направят в том числе на выполнение социальных обязательств региона.

Депутаты Воронежской облдумы скорректировали бюджет региона на 2017 и плановый период 2018—2019 годов на заседании в четверг, 2 февраля. Доходы и расходы бюджета выросли на 861,7 млн рублей.

Корректировка доходной и расходной статей областного бюджета связана с дополнительными безвозмездными поступлениями из федеральной казны, а также перераспределением бюджетных ассигнований между статьями главного финансового документа региона, пояснила руководитель областного департамента финансов Надежда Сафонова,

Субсидии на реализацию региональных программ по развитию агропромышленного комплекса составят 663 млн рублей. Субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации — 404,4 млн рублей. Субсидии на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — более 90 млн рублей в 2017—2019 годах. Департамент культуры региона на реализацию своих программ дополнительно получит 21,6 млн рублей, департамент здравоохранения — 228,6 млн.

С учетом перераспределения средств изменения доходной и расходной части бюджета достигнут 861,7 млн рублей.

Несколько областных департаментов и управлений получат финансирование из тех 3 млрд рублей, которые областные власти зарезервировали в конце 2016 года. Средства направят на софинансирование программ, реализуемых частично за счет федеральных средств. Департамент ЖКХ и энергетики получит 107,9 млн рублей на реализацию программы «Формирование современной городской среды Воронежской области». Департамент связи и массовых коммуникаций — 10 млн рублей на развитие услуг мобильной связи и беспроводного интернета в населенных пунктах, не охваченных устойчивым сигналом сотовой связи. Департамент транспорта и автодорог — 81,3 млн рублей на компенсацию части потерь в доходах АО «ППК «Черноземье» при перевозке пассажиров на пригородных направлениях. Департаменту образования, науки и молодежной политики выделят дополнительно 43,1 млн рублей на создание детского технопарка «Кванториум».

По словам председателя облдумы Владимира Нетесова, поправки в областной бюджет направлены на повышение качества жизни в регионе.

— Например, 425 млн рублей пойдут на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им трех лет, 404 млн — на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями, 90 млн — на предоставление жилья детям-сиротам, — отметил спикер облдумы.

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